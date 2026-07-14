"No sé por qué le hicieron eso": El duro relato del padre del colombiano asesinado por ICE en EE.UU.

La indignación y el dolor cruzan las fronteras tras la trágica muerte de Johan Sebastián Durán, un joven colombiano de 26 años originario de Bucaramanga (Santander), quien perdió la vida en un tiroteo en el que se vieron involucrados agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Biddeford, al sur de Maine, Estados Unidos.

Mientras en las calles de Maine la ciudadanía se moviliza bajo el cántico de "¡ICE por fuera de las calles!", los padres de la víctima arribaron al aeropuerto El Dorado de Bogotá para ponerse al frente del doloroso trámite de repatriación del cuerpo. Desde allí, su padre, Omar Durán, rompió el silencio en un testimonio desgarrador.

"Tenía sus documentos legales y dos trabajos"

Frente a las especulaciones sobre el estatus migratorio de su hijo, Omar Durán fue enfático en aclarar que Johan Sebastián se encontraba de manera legal en los Estados Unidos, contando con su permiso de trabajo, seguro social y tarjetas de identificación correspondientes.

"Mi hijo era una persona realmente que salió del país para hacerse un futuro para su familia. Él tiene su esposa y su niña de 3 años. Trabajaba por ellos... Tenía sus documentos legales, tenía su permiso de trabajo, tenía lo que requieren allá para poder trabajar. Él iba haciendo la tramitología que le iban pidiendo", relató el padre a Noticias Caracol



Según el testimonio familiar, el joven santandereano era un hombre entregado a su hogar que se dividía en dos jornadas laborales para salir adelante: en las mañanas realizaba labores de aseo en una clínica veterinaria y, posteriormente, trabajaba con su vehículo haciendo entregas a domicilio (delivery).

"No sé por qué le hicieron eso... realmente es un dolor muy grande que nos han causado con haberle hecho eso, esa muerte que le causaron injusta", lamentó el señor Durán.

Crecen las protestas y la presión diplomática

El caso ha despertado una ola de protestas comunitarias. Organizaciones como la Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine (MIRC) y la plataforma ¡Presente! calificaron el hecho como un acto de "violencia estatal" profundamente inquietante y devastador. Asimismo, exigieron que la investigación sea rápida, independiente y transparente, advirtiendo que no se debe permitir que ICE se investigue a sí mismo.

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Por su parte, la Embajada de Colombia en Washington emitió un comunicado oficial lamentando profundamente el fallecimiento de Johan Sebastián. La delegación diplomática confirmó que se encuentra acompañando a la familia y que ya ha solicitado claridades urgentes al Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) sobre las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos.

Un patrón preocupante en las fronteras y estados de EE.UU.

El deceso de Durán no es un hecho aislado. Su muerte ocurre apenas días después de que el migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo también falleciera a manos de agentes de ICE en Texas. En lo que va del año, al menos seis personas han muerto en incidentes que involucran disparos de agentes migratorios en territorio estadounidense.

La policía estatal de Maine, el Departamento de Seguridad Pública y el FBI ya se encuentran coordinando las pesquisas para esclarecer el caso, mientras una esposa y una pequeña de tres años esperan respuestas en Maine, y unos padres lloran la pérdida de su hijo en Colombia.