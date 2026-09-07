Mapa oficial del Festival Cordillera 2026: todo lo que debe saber del evento

Faltan pocos días para el Festival Cordillera en Bogotá y el Parque Simón Bolívar tiene todo listo para recibir a miles de fanáticos de la música durante el 12 y 13 de septiembre. Por eso, la organización dio a conocer un detalle crucial: el mapa oficial, el cual le permitirá a los asistentes ubicarse entre las actividades, escenarios y más.

Mapa del Festival Cordillera 2026

Mapa oficial del Festival Cordillera 2026 // Foto: Páramo Presenta

Lo que debe saber del mapa del Festival Cordillera 2026

En total, la Cordillera tendrá cuatro escenarios teniendo como principal el Nissan sobre la calle 63 en la plazoleta central del parque. Los otros tres serán AVAL, Bulova y Cocuy, en donde habrá diferentes artistas a lo largo de la jornada.

La zona de comidas estará al lado del escenario AVAL y cerca la tienda de la merch oficial. También estarán las carpas más famosas como Coke Studio, Club Macondo o la zona del mercadito latino.



En la zona VIP -que habrá dos en el parque- habrá activaciones como Buchanas que tendrá todo un stand dedicado a los fans de la música, además de diferentes puntos especiales a lo largo del parque.

Festival Cordillera en Bogotá // Foto: Páramo Presenta

¿Cuáles son los horarios de los artistas en el Festival Cordillera?

Sábado, 12 de septiembre

Escenario Cordillera



14:15 - 15:00: Kei Linch

Kei Linch 15:45 - 16:45: Dread Mar I

Dread Mar I 17:45 - 18:45: Fobia

Fobia 20:00 - 21:15: Andrés Calamaro

Andrés Calamaro 22:30 - 23:45: Beéle

Grupo Aval Aconcagua



15:00 - 15:45: Nelda Piña

Nelda Piña 16:45 - 17:45: Ed Maverick

Ed Maverick 18:45 - 20:00: Cultura Profética

Cultura Profética 21:15 - 22:30: Grupo Niche

Grupo Niche 23:45 - 01:00: Sean Paul

Escenario Cotopaxi



14:15 - 15:00: Latin Brothers

Latin Brothers 15:45 - 16:45: Emmanuel Horvilleur

Emmanuel Horvilleur 17:45 - 18:45: Ke Personajes

Ke Personajes 20:00 - 21:00: Meme del Real

Meme del Real 22:45 - 23:45: Miguel Mateos

Escenario Cocuy



15:00 - 15:45: Paula Pera

Paula Pera 16:45 - 17:45: Kapanga

Kapanga 18:45 - 19:45: Poligamia

Poligamia 21:30 - 22:30: Virus

Virus 00:00 - 01:00: Lido Pimienta

Domingo, 13 de septiembre

Escenario Cordillera



14:30 - 15:15: Briela Ojeda

Briela Ojeda 16:00 - 17:00: Draco Rosa

Draco Rosa 18:00 - 19:15: Andrés Cepeda

Andrés Cepeda 20:15 - 21:30: Caifanes

Caifanes 22:30 - 23:45: Ricky Martin

Grupo Aval Aconcagua



15:15 - 16:00: Estrambóticos

Estrambóticos 17:00 - 18:00: Tan Bionica

Tan Bionica 19:15 - 20:15: Mägo de Oz

Mägo de Oz 21:30 - 22:30: Kany García

Kany García 23:45 - 01:00: Panteón Rococó

Escenario Cotopaxi



14:30 - 15:15: Árbol de Ojos

Árbol de Ojos 16:00 - 17:00: Los de Adentro

Los de Adentro 18:15 - 19:15: Dante Spinetta

Dante Spinetta 20:15 - 21:15: Vicente García

Vicente García 22:30 - 23:30: Doctor Krápula

Escenario Cocuy

