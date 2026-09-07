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Mapa oficial del Festival Cordillera 2026: todo lo que debe saber del evento

En total, la Cordillera tendrá cuatro escenarios teniendo como principal el Nissan sobre la calle 63 en la plazoleta central del parque.

Festival Cordillera.jpg
Festival Cordillera //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

Faltan pocos días para el Festival Cordillera en Bogotá y el Parque Simón Bolívar tiene todo listo para recibir a miles de fanáticos de la música durante el 12 y 13 de septiembre. Por eso, la organización dio a conocer un detalle crucial: el mapa oficial, el cual le permitirá a los asistentes ubicarse entre las actividades, escenarios y más.

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Mapa del Festival Cordillera 2026

Mapa oficial del Festival Cordillera 2026.jpeg
Mapa oficial del Festival Cordillera 2026 //
Foto: Páramo Presenta

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Lo que debe saber del mapa del Festival Cordillera 2026

En total, la Cordillera tendrá cuatro escenarios teniendo como principal el Nissan sobre la calle 63 en la plazoleta central del parque. Los otros tres serán AVAL, Bulova y Cocuy, en donde habrá diferentes artistas a lo largo de la jornada.

La zona de comidas estará al lado del escenario AVAL y cerca la tienda de la merch oficial. También estarán las carpas más famosas como Coke Studio, Club Macondo o la zona del mercadito latino.

En la zona VIP -que habrá dos en el parque- habrá activaciones como Buchanas que tendrá todo un stand dedicado a los fans de la música, además de diferentes puntos especiales a lo largo del parque.

Festival Cordillera en Bogotá.jpg
Festival Cordillera en Bogotá //
Foto: Páramo Presenta

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¿Cuáles son los horarios de los artistas en el Festival Cordillera?

Sábado, 12 de septiembre
Escenario Cordillera

  • 14:15 - 15:00: Kei Linch
  • 15:45 - 16:45: Dread Mar I
  • 17:45 - 18:45: Fobia
  • 20:00 - 21:15: Andrés Calamaro
  • 22:30 - 23:45: Beéle

Grupo Aval Aconcagua

  • 15:00 - 15:45: Nelda Piña
  • 16:45 - 17:45: Ed Maverick
  • 18:45 - 20:00: Cultura Profética
  • 21:15 - 22:30: Grupo Niche
  • 23:45 - 01:00: Sean Paul

Escenario Cotopaxi

  • 14:15 - 15:00: Latin Brothers
  • 15:45 - 16:45: Emmanuel Horvilleur
  • 17:45 - 18:45: Ke Personajes
  • 20:00 - 21:00: Meme del Real
  • 22:45 - 23:45: Miguel Mateos

Escenario Cocuy

  • 15:00 - 15:45: Paula Pera
  • 16:45 - 17:45: Kapanga
  • 18:45 - 19:45: Poligamia
  • 21:30 - 22:30: Virus
  • 00:00 - 01:00: Lido Pimienta

Domingo, 13 de septiembre
Escenario Cordillera

  • 14:30 - 15:15: Briela Ojeda
  • 16:00 - 17:00: Draco Rosa
  • 18:00 - 19:15: Andrés Cepeda
  • 20:15 - 21:30: Caifanes
  • 22:30 - 23:45: Ricky Martin

Grupo Aval Aconcagua

  • 15:15 - 16:00: Estrambóticos
  • 17:00 - 18:00: Tan Bionica
  • 19:15 - 20:15: Mägo de Oz
  • 21:30 - 22:30: Kany García
  • 23:45 - 01:00: Panteón Rococó

Escenario Cotopaxi

  • 14:30 - 15:15: Árbol de Ojos
  • 16:00 - 17:00: Los de Adentro
  • 18:15 - 19:15: Dante Spinetta
  • 20:15 - 21:15: Vicente García
  • 22:30 - 23:30: Doctor Krápula

Escenario Cocuy

  • 15:15 - 16:00: Flor de Lava
  • 17:00 - 18:00: Jarabe de Palo
  • 19:15 - 20:15: Bonka
  • 21:30 - 22:30: Diamante Eléctrico
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