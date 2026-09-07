Mapa oficial del Festival Cordillera 2026: todo lo que debe saber del evento

Faltan pocos días para el Festival Cordillera en Bogotá y el Parque Simón Bolívar tiene todo listo para recibir a miles de fanáticos de la música durante el 12 y 13 de septiembre. Por eso, la organización dio a conocer un detalle crucial: el mapa oficial, el cual le permitirá a los asistentes ubicarse entre las actividades, escenarios y más.
Mapa del Festival Cordillera 2026
Lo que debe saber del mapa del Festival Cordillera 2026
En total, la Cordillera tendrá cuatro escenarios teniendo como principal el Nissan sobre la calle 63 en la plazoleta central del parque. Los otros tres serán AVAL, Bulova y Cocuy, en donde habrá diferentes artistas a lo largo de la jornada.
La zona de comidas estará al lado del escenario AVAL y cerca la tienda de la merch oficial. También estarán las carpas más famosas como Coke Studio, Club Macondo o la zona del mercadito latino.
En la zona VIP -que habrá dos en el parque- habrá activaciones como Buchanas que tendrá todo un stand dedicado a los fans de la música, además de diferentes puntos especiales a lo largo del parque.
¿Cuáles son los horarios de los artistas en el Festival Cordillera?
Sábado, 12 de septiembre
Escenario Cordillera
- 14:15 - 15:00: Kei Linch
- 15:45 - 16:45: Dread Mar I
- 17:45 - 18:45: Fobia
- 20:00 - 21:15: Andrés Calamaro
- 22:30 - 23:45: Beéle
Grupo Aval Aconcagua
- 15:00 - 15:45: Nelda Piña
- 16:45 - 17:45: Ed Maverick
- 18:45 - 20:00: Cultura Profética
- 21:15 - 22:30: Grupo Niche
- 23:45 - 01:00: Sean Paul
Escenario Cotopaxi
- 14:15 - 15:00: Latin Brothers
- 15:45 - 16:45: Emmanuel Horvilleur
- 17:45 - 18:45: Ke Personajes
- 20:00 - 21:00: Meme del Real
- 22:45 - 23:45: Miguel Mateos
Escenario Cocuy
- 15:00 - 15:45: Paula Pera
- 16:45 - 17:45: Kapanga
- 18:45 - 19:45: Poligamia
- 21:30 - 22:30: Virus
- 00:00 - 01:00: Lido Pimienta
Domingo, 13 de septiembre
Escenario Cordillera
- 14:30 - 15:15: Briela Ojeda
- 16:00 - 17:00: Draco Rosa
- 18:00 - 19:15: Andrés Cepeda
- 20:15 - 21:30: Caifanes
- 22:30 - 23:45: Ricky Martin
Grupo Aval Aconcagua
- 15:15 - 16:00: Estrambóticos
- 17:00 - 18:00: Tan Bionica
- 19:15 - 20:15: Mägo de Oz
- 21:30 - 22:30: Kany García
- 23:45 - 01:00: Panteón Rococó
Escenario Cotopaxi
- 14:30 - 15:15: Árbol de Ojos
- 16:00 - 17:00: Los de Adentro
- 18:15 - 19:15: Dante Spinetta
- 20:15 - 21:15: Vicente García
- 22:30 - 23:30: Doctor Krápula
Escenario Cocuy
- 15:15 - 16:00: Flor de Lava
- 17:00 - 18:00: Jarabe de Palo
- 19:15 - 20:15: Bonka
- 21:30 - 22:30: Diamante Eléctrico