Horarios de Festival Cordillera 2026: así se presentarán Andrés Cepeda, Caifanes y más

Cada vez falta menos para el Festival Cordillera 2026. Uno de los eventos más importantes de la industria del entretenimiento en Colombia, que, cada año, reúne a miles de personas en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

Esta vez, el 12 y 13 de septiembre serán los días encargados de albergar esta fiesta musical en la capital colombiana con la presencia de artistas como Beéle, Andrés Cepeda, Mago de Oz, Ricky Martín, Caifanes, Sean Paul, entre otros.

Este 25 de agosto, Páramo Presenta, organizador del evento, dio a conocer los escenarios y horarios oficiales en los que se llevarán a cabo esta edición del festival.

Festival Cordillera // Foto: AFP

Horarios y escenarios del Festival Cordillera 2026

Sábado, 12 de septiembre

Escenario Cordillera



14:15 - 15:00: Kei Linch

Kei Linch 15:45 - 16:45: Dread Mar I

Dread Mar I 17:45 - 18:45: Fobia

Fobia 20:00 - 21:15: Andrés Calamaro

Andrés Calamaro 22:30 - 23:45: Beéle

Grupo Aval Aconcagua



15:00 - 15:45: Nelda Piña

Nelda Piña 16:45 - 17:45: Ed Maverick

Ed Maverick 18:45 - 20:00: Cultura Profética

Cultura Profética 21:15 - 22:30: Grupo Niche

Grupo Niche 23:45 - 01:00: Sean Paul

Escenario Cotopaxi



14:15 - 15:00: Latin Brothers

Latin Brothers 15:45 - 16:45: Emmanuel Horvilleur

Emmanuel Horvilleur 17:45 - 18:45: Ke Personajes

Ke Personajes 20:00 - 21:00: Meme del Real

Meme del Real 22:45 - 23:45: Miguel Mateos

Escenario Cocuy



15:00 - 15:45: Paula Pera

Paula Pera 16:45 - 17:45: Kapanga

Kapanga 18:45 - 19:45: Poligamia

Poligamia 21:30 - 22:30: Virus

Virus 00:00 - 01:00: Lido Pimienta

Domingo, 13 de septiembre

Escenario Cordillera



14:30 - 15:15: Briela Ojeda

Briela Ojeda 16:00 - 17:00: Draco Rosa

Draco Rosa 18:00 - 19:15: Andrés Cepeda

Andrés Cepeda 20:15 - 21:30: Caifanes

Caifanes 22:30 - 23:45: Ricky Martin

Grupo Aval Aconcagua



15:15 - 16:00: Estrambóticos

Estrambóticos 17:00 - 18:00: Tan Bionica

Tan Bionica 19:15 - 20:15: Mägo de Oz

Mägo de Oz 21:30 - 22:30: Kany García

Kany García 23:45 - 01:00: Panteón Rococó

Escenario Cotopaxi



14:30 - 15:15: Árbol de Ojos

Árbol de Ojos 16:00 - 17:00: Los de Adentro

Los de Adentro 18:15 - 19:15: Dante Spinetta

Dante Spinetta 20:15 - 21:15: Vicente García

Vicente García 22:30 - 23:30: Doctor Krápula

Escenario Cocuy

