Horarios de Festival Cordillera 2026: así se presentarán Andrés Cepeda, Caifanes y más

Cada vez falta menos para el Festival Cordillera 2026. Uno de los eventos más importantes de la industria del entretenimiento en Colombia, que, cada año, reúne a miles de personas en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.
Esta vez, el 12 y 13 de septiembre serán los días encargados de albergar esta fiesta musical en la capital colombiana con la presencia de artistas como Beéle, Andrés Cepeda, Mago de Oz, Ricky Martín, Caifanes, Sean Paul, entre otros.
Este 25 de agosto, Páramo Presenta, organizador del evento, dio a conocer los escenarios y horarios oficiales en los que se llevarán a cabo esta edición del festival.
Horarios y escenarios del Festival Cordillera 2026
Sábado, 12 de septiembre
Escenario Cordillera
- 14:15 - 15:00: Kei Linch
- 15:45 - 16:45: Dread Mar I
- 17:45 - 18:45: Fobia
- 20:00 - 21:15: Andrés Calamaro
- 22:30 - 23:45: Beéle
Grupo Aval Aconcagua
- 15:00 - 15:45: Nelda Piña
- 16:45 - 17:45: Ed Maverick
- 18:45 - 20:00: Cultura Profética
- 21:15 - 22:30: Grupo Niche
- 23:45 - 01:00: Sean Paul
Escenario Cotopaxi
- 14:15 - 15:00: Latin Brothers
- 15:45 - 16:45: Emmanuel Horvilleur
- 17:45 - 18:45: Ke Personajes
- 20:00 - 21:00: Meme del Real
- 22:45 - 23:45: Miguel Mateos
Escenario Cocuy
- 15:00 - 15:45: Paula Pera
- 16:45 - 17:45: Kapanga
- 18:45 - 19:45: Poligamia
- 21:30 - 22:30: Virus
- 00:00 - 01:00: Lido Pimienta
Domingo, 13 de septiembre
Escenario Cordillera
- 14:30 - 15:15: Briela Ojeda
- 16:00 - 17:00: Draco Rosa
- 18:00 - 19:15: Andrés Cepeda
- 20:15 - 21:30: Caifanes
- 22:30 - 23:45: Ricky Martin
Grupo Aval Aconcagua
- 15:15 - 16:00: Estrambóticos
- 17:00 - 18:00: Tan Bionica
- 19:15 - 20:15: Mägo de Oz
- 21:30 - 22:30: Kany García
- 23:45 - 01:00: Panteón Rococó
Escenario Cotopaxi
- 14:30 - 15:15: Árbol de Ojos
- 16:00 - 17:00: Los de Adentro
- 18:15 - 19:15: Dante Spinetta
- 20:15 - 21:15: Vicente García
- 22:30 - 23:30: Doctor Krápula
Escenario Cocuy
- 15:15 - 16:00: Flor de Lava
- 17:00 - 18:00: Jarabe de Palo
- 19:15 - 20:15: Bonka
- 21:30 - 22:30: Diamante Eléctrico