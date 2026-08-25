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Horarios de Festival Cordillera 2026: así se presentarán Andrés Cepeda, Caifanes y más

La organización dio a conocer los escenario y horarios en los cuales se presentarán los artistas en el Festival Cordillera 2026.

Festival Cordillera 2026
Festival Cordillera 2026 //
Foto: Páramo Presenta
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

Cada vez falta menos para el Festival Cordillera 2026. Uno de los eventos más importantes de la industria del entretenimiento en Colombia, que, cada año, reúne a miles de personas en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

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Esta vez, el 12 y 13 de septiembre serán los días encargados de albergar esta fiesta musical en la capital colombiana con la presencia de artistas como Beéle, Andrés Cepeda, Mago de Oz, Ricky Martín, Caifanes, Sean Paul, entre otros.

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Este 25 de agosto, Páramo Presenta, organizador del evento, dio a conocer los escenarios y horarios oficiales en los que se llevarán a cabo esta edición del festival.

Festival Cordillera.jpg
Festival Cordillera //
Foto: AFP

Horarios y escenarios del Festival Cordillera 2026

Sábado, 12 de septiembre

Escenario Cordillera

  • 14:15 - 15:00: Kei Linch
  • 15:45 - 16:45: Dread Mar I
  • 17:45 - 18:45: Fobia
  • 20:00 - 21:15: Andrés Calamaro
  • 22:30 - 23:45: Beéle

Grupo Aval Aconcagua

  • 15:00 - 15:45: Nelda Piña
  • 16:45 - 17:45: Ed Maverick
  • 18:45 - 20:00: Cultura Profética
  • 21:15 - 22:30: Grupo Niche
  • 23:45 - 01:00: Sean Paul

Escenario Cotopaxi

  • 14:15 - 15:00: Latin Brothers
  • 15:45 - 16:45: Emmanuel Horvilleur
  • 17:45 - 18:45: Ke Personajes
  • 20:00 - 21:00: Meme del Real
  • 22:45 - 23:45: Miguel Mateos

Escenario Cocuy

  • 15:00 - 15:45: Paula Pera
  • 16:45 - 17:45: Kapanga
  • 18:45 - 19:45: Poligamia
  • 21:30 - 22:30: Virus
  • 00:00 - 01:00: Lido Pimienta

Domingo, 13 de septiembre

Escenario Cordillera

  • 14:30 - 15:15: Briela Ojeda
  • 16:00 - 17:00: Draco Rosa
  • 18:00 - 19:15: Andrés Cepeda
  • 20:15 - 21:30: Caifanes
  • 22:30 - 23:45: Ricky Martin

Grupo Aval Aconcagua

  • 15:15 - 16:00: Estrambóticos
  • 17:00 - 18:00: Tan Bionica
  • 19:15 - 20:15: Mägo de Oz
  • 21:30 - 22:30: Kany García
  • 23:45 - 01:00: Panteón Rococó

Escenario Cotopaxi

  • 14:30 - 15:15: Árbol de Ojos
  • 16:00 - 17:00: Los de Adentro
  • 18:15 - 19:15: Dante Spinetta
  • 20:15 - 21:15: Vicente García
  • 22:30 - 23:30: Doctor Krápula

Escenario Cocuy

  • 15:15 - 16:00: Flor de Lava
  • 17:00 - 18:00: Jarabe de Palo
  • 19:15 - 20:15: Bonka
  • 21:30 - 22:30: Diamante Eléctrico

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