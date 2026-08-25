David Bisbal emociona con un clásico universal que sigue uniendo generaciones

David Bisbal presenta “Amigos del mundo”, la adaptación al castellano del icónico himno “Happy Xmas (War Is Over)”, creado originalmente por John Lennon y Yoko Ono. Con esta interpretación cargada de emoción, el artista español rinde tributo a un clásico universal, acercando su poderoso mensaje a millones de hispanohablantes más de cinco décadas después de su lanzamiento.

Aunque su producción evoca el ambiente festivo, el verdadero corazón de la obra trasciende cualquier época del año. “Amigos del mundo” no es solo una canción navideña, sino una invitación a reflexionar sobre nuestra capacidad para construir un mundo mejor, recordándonos que la paz, la esperanza y la solidaridad continúan siendo valores universales y profundamente necesarios en la sociedad actual.

John Lennon y Yoko Ono lanzaron el tema original en 1969 bajo el emblemático lema "War Is Over! If You Want It". En esta nueva entrega, Bisbal ha querido mantener la esencia y la calidez de la grabación histórica reproduciendo uno de sus elementos más distintivos: la participación de un coro infantil. Para lograrlo, contó con la colaboración del Coro Infantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ocupando el lugar que en 1969 desempeñó el reconocido Harlem Community Choir de Nueva York.

En los últimos años, David Bisbal se ha consolidado firmemente como la voz de la Navidad en español. Su presencia en las celebraciones festivas se ha vuelto imprescindible gracias a éxitos anteriores como “Todo es posible en Navidad” o su aclamada versión de “El burrito sabanero”. Sin embargo, con “Amigos del mundo”, el cantante da un paso más allá en su trayectoria, expandiendo su vínculo con el público a través de un mensaje atemporal que supera los límites del calendario.

