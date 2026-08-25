¿Cuál es el secreto para que artistas como Beéle, Piso 21 y otros creen canciones exitosas?

En la industria musical contemporánea, el éxito de una canción suele atribuirse casi exclusivamente a los artistas que encabezan las portadas. Sin embargo, detrás del sonido de proyectos interpretados por figuras como Beéle, Piso 21 y Manuel Medrano, existe un trabajo técnico y creativo que se gesta desde Bogotá a través del productor e ingeniero de sonido Alejandro Prias.

Con más de 15 años de trayectoria en la producción discográfica, Prias abandona la dinámica de imponer una identidad visual o sonora sobre el intérprete. Su enfoque metodológico se fundamenta en descifrar la intencionalidad del artista para llevarla a un estándar de consumo masivo sin perder la identidad original del creador.

La infraestructura técnica como factor de competitividad global

Uno de los puntos clave en la evolución de la producción musical hecha en Colombia radica en la descentralización de los procesos de postproducción de alta gama, históricamente concentrados en plazas como Miami, Los Ángeles o Ciudad de México.



Procesos colaborativos: La metodología de trabajo ha atraído a exponentes de diversos géneros, abarcando desde el urbano y el pop hasta la música popular. Entre los nombres que han pasado por sus consolas figuran Lenny Tavárez, Pipe Bueno, Gusi, Jiggy Drama, SlowMike, Altafulla y Keilinch.

Cruces internacionales y próximos proyectos

El alcance técnico de este modelo de producción local ha permitido la interacción directa con referentes de la industria internacional. Prias participó en una producción junto a Manuel Medrano que contó posteriormente con la colaboración del músico y productor estadounidense Nile Rodgers, conocido por su trabajo junto a Daft Punk, David Bowie y Madonna.

En su agenda inmediata, el productor prepara el lanzamiento de una nueva producción junto al cantautor Santiago Cruz, proyecto que busca explorar nuevas dinámicas sonoras dentro del pop en español producido en la región.