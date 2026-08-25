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Latin Dreams regresa a Bogotá para entonar varios clásicos de una generación

Bajo ese espíritu, la capital colombiana se prepara para recibir a Latin Dreams, la emblemática agrupación cartagenera que definió a toda una generación a comienzos de los años 2000.

Latin Dreams.jpg
Latin Dreams //
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

Hay canciones que no solo se escuchan, sino que poseen el poder de trasladar de inmediato a momentos específicos de la vida: una fiesta, una época, un amor o esas noches en las que bailar era el único plan.

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Bajo ese espíritu, la capital colombiana se prepara para recibir a Latin Dreams, la emblemática agrupación cartagenera que definió a toda una generación a comienzos de los años 2000 con sus fusiones de música tropical y urbana.

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La cita está programada para el próximo jueves 17 de septiembre, en el marco de la celebración de Amor y Amistad. Latin Dreams se reencontrará con el público capitalino en una noche concebida para cantar a todo pulmón y recordar éxitos que se convirtieron en la banda sonora de miles de personas, entre ellos “Vuelve”, “Quiero una Chica” y “Comenzó la Fiesta”.

El encuentro propone una velada donde la nostalgia y la música serán las protagonistas en el Andrés de Chía, demostrando la vigencia de un repertorio que continúa presente en las celebraciones colombianas a pesar del paso del tiempo.

“Hay canciones que nunca pasan de moda. Apenas empiezan a sonar y uno vuelve a tener la misma edad, los mismos amigos y las mismas ganas de bailar”, destacan sobre este concierto que unirá el presente con los recuerdos de toda una época.

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