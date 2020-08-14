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Blu Radio  / David Bisbal

David Bisbal

  • David Bisbal
    David Bisbal //
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    David Bisbal reinterpreta “Vivir así es morir de amor” y apuesta por un sonido contemporáneo

    El artista español presenta su nueva versión del clásico de Camilo Sesto, marcando el inicio de una etapa musical sofisticada y conectada con nuevas generaciones.

  • El David Bisbal de Yo Me Llamo Foto captura de video.jpg
    El David Bisbal de Yo Me Llamo
    Foto: captura de video
    Entretenimiento

    El David Bisbal de Yo Me Llamo por el que nadie apostaba y dejó a todos boquiabiertos

    De hecho, Yeison Jiménez, uno de los tres jurados de Yo Me Llamo, comentó que creyó que iba a interpretar a Carlos Vives o Patricia Teherán por su aspecto físico.

  • 318290_Blu Radio // David Bisbal // Foto: AFP
    Blu Radio // David Bisbal // Foto: AFP
    Gustavo Caballero/AFP
    Sociedad

    “La música es como medicina, hay que seguir estudiando y preparándose”: David Bisbal

    El artista contó cómo vivió el confinamiento por coronavirus.

  • 320368_BLU Radio. Amparo Grisales / Foto: captura de video Caracol Televisión en YouTube
    BLU Radio. Amparo Grisales / Foto: captura de video Caracol Televisión en YouTube
    Entretenimiento

    Video: el ‘David Bisbal’ de Yo Me Llamo erizó más de la cuenta a Amparo Grisales

    El picante momento quedó registrado en video.

  • 319964_BLU Radio // Greeicy Rendón // Foto: Greeicy_Instagram
    BLU Radio // Greeicy Rendón // Foto: Greeicy_Instagram
    Entretenimiento

    El escote profundo de Greeicy con el que estuvo a punto de mostrar más de la cuenta

    La cantante lució el arriesgado traje durante un presentación en España.

  • 318290_Blu Radio // David Bisbal // Foto: AFP
    Blu Radio // David Bisbal // Foto: AFP
    Gustavo Caballero/AFP
    Entretenimiento

    Así celebró David Bisbal su premio en el New York Summit 2018

    El artista fue reconocido por sus aportes musicales a nivel internacional.

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