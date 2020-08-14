Blu Radio David Bisbal
David Bisbal
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David Bisbal reinterpreta “Vivir así es morir de amor” y apuesta por un sonido contemporáneo
El artista español presenta su nueva versión del clásico de Camilo Sesto, marcando el inicio de una etapa musical sofisticada y conectada con nuevas generaciones.
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El David Bisbal de Yo Me Llamo por el que nadie apostaba y dejó a todos boquiabiertos
De hecho, Yeison Jiménez, uno de los tres jurados de Yo Me Llamo, comentó que creyó que iba a interpretar a Carlos Vives o Patricia Teherán por su aspecto físico.
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“La música es como medicina, hay que seguir estudiando y preparándose”: David Bisbal
El artista contó cómo vivió el confinamiento por coronavirus.
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Video: el ‘David Bisbal’ de Yo Me Llamo erizó más de la cuenta a Amparo Grisales
El picante momento quedó registrado en video.
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El escote profundo de Greeicy con el que estuvo a punto de mostrar más de la cuenta
La cantante lució el arriesgado traje durante un presentación en España.
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Así celebró David Bisbal su premio en el New York Summit 2018
El artista fue reconocido por sus aportes musicales a nivel internacional.