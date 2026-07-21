Críticas al discurso de Petro en el Congreso: Recap Blu, programa del 21 de julio 2026

Los temas más importantes de esta emisión de Recap Blu este 21 de julio:

Separación de poderes tras la sorpresiva elección en el Senado: Honorio Enríquez (Centro Democrático) asumió la presidencia del Senado tras ser elegido con el inusual apoyo del Pacto Histórico, derrotando a Alfredo de Luque. Mientras Enríquez desestimó cualquier alianza formal con el petrismo y prometió respetar la independencia legislativa, el electo presidente Abelardo de la Espriella y el ministro entrante del Interior, Rodrigo Lara, restaron dramatismo a los resultados asegurando que esto fortalece la democracia e institucionalidad. Lanzamiento del Plan Patriota 2.0 y nuevo rol para Medellín: El Pentágono de EE. UU. y el nuevo gobierno acordaron reactivar la cooperación militar estratégica contra grupos armados y cárteles mediante el "Plan Patriota 2.0". En el marco del empalme regional, De la Espriella anunció que Medellín será la sede nacional del Escudo de las Américas (iniciativa de seguridad promovida por Donald Trump) y albergará la sede principal de ProColombia, además de funcionar como una de las sedes alternas de la Presidencia junto con Cali y Barranquilla. El juzgamiento a Nicolás Maduro se proyecta para 2027: La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York propuso formalmente iniciar el juicio federal por narcotráfico contra el dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en junio de 2027. Para noviembre de 2026 está previsto que se revele la mayor parte del material probatorio clasificado. En paralelo, el Departamento de Estado de EE. UU. pidió garantizar la inmunidad diplomática a Delcy Rodríguez en demandas civiles, al reconocerla oficialmente como la jefa de Estado en ejercicio. El reclamo de las víctimas tras el discurso de despido de Gustavo Petro: Durante su última intervención ante el Congreso, el saliente presidente afirmó que en su mandato "nadie murió y el Estado no asesinó a nadie". Sus palabras generaron el inmediato y categórico rechazo de María Claudia Tarazona, viuda del asesinado precandidato Miguel Uribe Turbay, quien calificó la declaración como una falta de respeto e irrespeto hacia la memoria de su esposo y de cientos de víctimas caídas por el accionar de grupos armados bajo la política de la "paz total". Atentados y suspensión de conectividad aérea en el Catatumbo: La aerolínea Satena suspendió de forma indefinida sus vuelos comerciales entre Medellín, Ocaña, Cúcuta y Tibú siguiendo recomendaciones directas de la Aeronáutica Civil. La grave medida obedece a la falta de garantías de seguridad tras un atentado con explosivos en la sede administrativa del aeropuerto de Tibú y ante alertas de posibles ataques similares contra la infraestructura aeroportuaria en Ocaña.