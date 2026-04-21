David Bisbal reinterpreta “Vivir así es morir de amor” y apuesta por un sonido contemporáneo

En una clara apuesta por reinventar el legado musical en español, David Bisbal ha lanzado “Vivir así es morir de amor”, una versión renovada del icónico tema de Camilo Sesto. Este nuevo sencillo no solo funciona como carta de presentación de su próximo álbum de estudio, sino también como una declaración artística que consolida su evolución hacia un estilo más refinado, cercano al crooner moderno.

La reinterpretación de este clásico llega en un momento clave en la carrera del almeriense, quien ha decidido explorar nuevos matices sonoros sin abandonar la esencia vocal que lo caracteriza. La producción destaca por sus arreglos elegantes, una instrumentación cuidada y una ejecución vocal que prioriza la emoción y la técnica.



Un homenaje que conecta generaciones

Bisbal no oculta el respeto que siente por la obra original ni por su autor. En palabras del propio cantante, este proyecto tiene un propósito claro: “traer a la actualidad esas joyas que nos han acompañado durante tantos años… y también acercarlas a nuevas generaciones”. El artista subraya además el valor personal que ha tenido este proceso creativo: “Volver a estudiar canciones como esta, meterte en esas letras y en esas melodías… ha sido, además de un privilegio, un aprendizaje enorme”.

Estas declaraciones reflejan una intención que va más allá de la simple reinterpretación. Se trata de un ejercicio de memoria musical que busca mantener vigente el repertorio clásico, adaptándolo a los códigos actuales sin perder su esencia. En ese sentido, la versión de Bisbal logra equilibrar nostalgia y modernidad, convirtiéndose en un puente entre distintas épocas y públicos.