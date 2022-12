“La música es como medicina, hay que seguir estudiando y preparándose”: David Bisbal

El cantante español, David Bisbal pasó por los micrófonos de Mesa BLU para hablar sobre su más reciente lanzamiento musical ‘Amor Amé’, una versión renovada que se encuentra en su álbum ‘En tus planes’.

“Esta canción sale de mi disco ‘En tus planes’, quisimos hacer una versión diferente. El clip fue el primer trabajo que realicé después del desconfinamiento (…) Ver a todo el equipo otra vez reunido fue algo muy bueno, claro, respetando las medidas de distanciamiento”, comentó Bisbal.

El cantante aseguró sentirse contento con esta producción musical, pues pudo volver a su tierra .

“La historia me gustó mucho, por qué no cuenta algo en concreto. Elegimos un lugar precioso en Andalucía con una arquitectura impresionante, esto fue al comienzo de la nueva normalización, por decirlo así (…) Me puse muy contento de volver a mi tierra Andalucía”, dijo.

Por otro lado, Bisbal contó cómo afrontó la cuarentena por coronavirus y qué a pesar de la situación, pudo disfrutar el estar con su familia.

“Nuestra cuarentena terminó el 20 de junio, durante el periodo de confinamiento tuvimos que acostumbrarnos a una vida que nunca habíamos vivido. Fue difícil, pero lo más bonito de esta situación tan dura fue poder pasar tiempo en casa con la familia”, expresó.

Sobre su vida personal y profesional, el cantante dijo que durante algunos años tuvo que preparase continuamente, lo cual lo alejo de ciertas cosas.

“La música es como la medicina, tienes que seguir estudiando y preparándote porqué siempre hay algo nuevo que te obliga a aprender. Tuve como siete años en los que solo me dedicaba a cantaba, ensañar y viajar, prácticamente no tenía vida social”, confesó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.

