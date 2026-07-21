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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy martes 21 de julio de 2026

Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy martes 21 de julio de 2026

Resultados completos del último sorteo 4812 de la Lotería de Cundinamarca, que se juega todos los lunes a las 10:30 de la noche y entrega un premio mayor de $6.000 millones.

Lotería de Cundinamarca.png
Lotería de Cundinamarca.
Foto: Lotería de Cundinamarca.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de jul, 2026

La Lotería de Cundinamarca realizó este martes 21 de julio de 2026 el sorteo 4812, en el que entregó millonarios premios a jugadores de todo el país. En esta edición, el Premio Mayor de $10.000 millones quedó en manos del billete con el número XXXX de la serie XXX, despachado en Bogotá.

Premios secos principales del sorteo 4812

Además del premio principal, el sorteo incluyó decenas de premios secos en distintas categorías. Por ello, la entidad recomienda revisar cuidadosamente el número y la serie del billete para verificar si resultó ganador.

¿Cómo verificar si el billete fue ganador?

La Lotería de Cundinamarca publicó la imagen oficial con los resultados del sorteo 4812, donde los jugadores pueden comparar el número y la serie de su billete con las combinaciones ganadoras para confirmar si obtuvieron algún premio.

Asimismo, quienes no pudieron seguir el sorteo en vivo tienen la posibilidad de revivir la transmisión oficial en video y comprobar cada uno de los resultados anunciados durante la jornada.

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