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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy martes 14 de julio de 2026

Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy martes 14 de julio de 2026

Resultados completos del último sorteo 4811 de la Lotería de Cundinamarca, que se juega todos los lunes a las 10:30 de la noche y entrega un premio mayor de $6.000 millones.

Lotería de Cundinamarca.png
Lotería de Cundinamarca.
Foto: Lotería de Cundinamarca.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de jul, 2026

La Lotería de Cundinamarca realizó este martes 14 de julio de 2026 el sorteo 4811, en el que entregó millonarios premios a los jugadores en todo el país. En esta oportunidad, el Premio Mayor de $10.000 millones fue para el número XXXX de la serie XXX, billete despachado a Bogotá.

Premios secos principales del sorteo 4811

Además del premio principal, la lotería repartió varios premios secos en diferentes categorías, por lo que los participantes deben revisar cuidadosamente el número y la serie de sus billetes para verificar si resultaron favorecidos.

¿Cómo verificar si el billete fue ganador?

La Lotería de Cundinamarca publicó la imagen oficial del sorteo 4811, con la que los jugadores pueden comprobar si su billete fue premiado comparando el número y la serie con las combinaciones ganadoras.

Quienes no pudieron seguir la transmisión en vivo también tienen la posibilidad de revivir el sorteo en video para confirmar cada uno de los resultados anunciados durante la jornada.

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