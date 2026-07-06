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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy lunes 6 de julio de 2026

Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy lunes 6 de julio de 2026

Resultados completos del último sorteo 4810 de la Lotería de Cundinamarca, que se juega todos los lunes a las 10:30 de la noche y entrega un premio mayor de $6.000 millones.

Logotipo de la Lotería de Cundinamarca sobre fondo blanco.
Lotería de Cundinamarca
Foto: Facebook Lotería de Cundinamarca
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de jul, 2026

La Lotería de Cundinamarca realizó este lunes 6 de julio de 2026 el sorteo 4810, en el que entregó millonarios premios a los jugadores de todo el país. El Premio Mayor cayó en el número XXXX de la serie XXX, combinación que se convirtió en la principal ganadora de esta edición.

Premios secos de la Lotería de Cundinamarca

Además del premio principal, la lotería distribuyó premios secos en diferentes categorías. Por ello, los participantes deben revisar cuidadosamente el número y la serie de sus billetes para verificar si hacen parte de los afortunados ganadores.

¿Cómo verificar si el billete fue ganador?

La Lotería de Cundinamarca también publicó la imagen oficial correspondiente al sorteo 4810, la cual permite a los jugadores comprobar fácilmente los resultados y comparar el número y la serie de sus billetes con las combinaciones premiadas.

Asimismo, quienes no pudieron seguir la transmisión en directo tienen la posibilidad de revivir el sorteo en video y confirmar cada uno de los números ganadores anunciados durante la jornada.

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