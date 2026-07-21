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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 21 de julio de 2026

Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 21 de julio de 2026

La Lotería de la Cruz Roja entrega este martes un premio mayor de 7.000 millones de pesos. Consulte aquí los resultados completos del más reciente sorteo.

Jugador de la Lotería de la Cruz Roja quien revisa los resultados.
La Lotería de la Cruz Roja es muy popular entre las loterías y chances de Colombia.
Fotomontaje: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de jul, 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó este martes 21 de julio de 2026 el sorteo 3162, en el que puso en juego un Premio Mayor de $11.800 millones. En esta edición, el premio principal cayó en el número 8403 de la serie 141.

Premio mayor de la Lotería de Cruz Roja - 21 de julio.png

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 21 de julio de 2026

Además del Premio Mayor, el sorteo incluyó la rifa de una camioneta Toyota Cross 2026 y varios premios secos de diferentes categorías. A continuación, estos son los resultados oficiales.

¿A qué hora juega la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realiza sus sorteos habitualmente entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo por Canal Uno.Quienes deseen verificar si su billete o fracción resultó ganador pueden consultar los resultados oficiales a través de los canales digitales de la lotería, sus redes sociales o comunicarse a la línea (1) 311 5432, opción 0 o extensión 100, donde también es posible confirmar los premios correspondientes al sorteo 3161.

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