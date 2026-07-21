Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 21 de julio de 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó este martes 21 de julio de 2026 el sorteo 3162, en el que puso en juego un Premio Mayor de $11.800 millones. En esta edición, el premio principal cayó en el número 8403 de la serie 141.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 21 de julio de 2026

Además del Premio Mayor, el sorteo incluyó la rifa de una camioneta Toyota Cross 2026 y varios premios secos de diferentes categorías. A continuación, estos son los resultados oficiales.

¿A qué hora juega la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realiza sus sorteos habitualmente entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo por Canal Uno.Quienes deseen verificar si su billete o fracción resultó ganador pueden consultar los resultados oficiales a través de los canales digitales de la lotería, sus redes sociales o comunicarse a la línea (1) 311 5432, opción 0 o extensión 100, donde también es posible confirmar los premios correspondientes al sorteo 3161.