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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 14 de julio de 2026

Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 14 de julio de 2026

La Lotería de la Cruz Roja entrega este martes un premio mayor de 7.000 millones de pesos. Consulte aquí los resultados completos del más reciente sorteo.

Logotipo oficial de la Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombiana con una cruz roja en el centro sobre fondo blanco, ideal para identificar los resultados del sorteo loteria-cruz-roja-hoy.jpg.
Consulta los resultados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana. Descubre el número ganador del premio mayor, secos completos y si la suerte está de tu lado hoy.
Foto: Lotería de la Cruz Roja
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de jul, 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó este martes 14 de julio de 2026 el sorteo 3161, en el que entregó un Premio Mayor de $11.800 millones. En esta oportunidad, el premio principal fue para el número XXXX de la serie XXX, billete que fue enviado a Bogotá.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 7 de julio de 2026

Además del Premio Mayor, el sorteo incluyó la rifa de una camioneta Toyota Cross 2026 y varios premios secos de diferentes valores, cuyos números ganadores ya fueron publicados en el boletín oficial.

Estos fueron los principales números ganadores del sorteo 3161:

¿A qué hora juega la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realiza sus sorteos habitualmente entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo a través de Canal Uno.Los participantes que deseen confirmar si su billete o fracción resultó ganador pueden consultar los resultados oficiales en los canales digitales de la lotería, sus redes sociales o comunicarse a la línea telefónica (1) 311 5432, opción 0 o extensión 100, donde también podrán verificar los premios correspondientes al sorteo 3161.

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