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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 7 de julio de 2026

Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 7 de julio de 2026

La Lotería de la Cruz Roja entrega este martes un premio mayor de 7.000 millones de pesos. Consulte aquí los resultados completos del más reciente sorteo.

Logo de la Lotería de la Cruz Roja, que juega los martes en Colombia y entrega millonarios premios.
Lotería de la Cruz Roja
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de jul, 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó este martes 7 de julio de 2026 el sorteo número 3160. El Premio Mayor de $10.000 millones quedó para el número XXXX de la serie XXX, resultado que se convirtió en el más esperado de la noche por los participantes.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 7 de julio de 2026

Estos fueron los principales números ganadores del sorteo 3160:

La organización también publicó el boletín oficial del sorteo correspondiente al 7 de julio de 2026, en el que aparecen el Premio Mayor, las aproximaciones y todos los premios secos entregados durante la jornada.

¿A qué hora juega la Lotería de la Cruz Roja?

Los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja se realizan habitualmente entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo a través de Canal Uno.

Quienes deseen verificar si su billete o fracción resultó ganador pueden consultar los resultados oficiales en los canales digitales de la lotería, sus redes sociales o comunicarse a la línea telefónica (1) 311 5432, opción 0 o extensión 100. De esta manera, los participantes pueden confirmar si obtuvieron alguno de los premios entregados en el sorteo 3160.

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