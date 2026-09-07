Feid anuncia concierto La Macarena, Medellín; se había aplazado por terremoto

A mediados de agosto, Feid tenía preparado un concierto exclusivo con sus seguidores en Medellín para cantar en vivo, por primera vez, las canciones del Club de las 19 Flores, su próximo EP que estaría a tan solo días de salir. Sin embargo, el terremoto llevó al paisa a aplazar este evento y, finalmente, anunció la fecha oficial en el cual se realizará.

Será el 25 de septiembre de 2026 en el centro de eventos La Macarena, en Medellín. Allí, el paisa tendrá un concierto exclusivo al lado de artistas invitados, algunos que participaron en este EP o en trabajos anteriores del paisa.

"Va a ser pospuesto. Siento que no es momento como para hablar de álbum ni de música ni de nada que no tenga que ver con ayudar a Colombia y ponernos las pilas, ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. Espero lo entiendan, que compartan conmigo el 29 con Juanpis, este fin de semana en Miami, donde vamos a tener eventos de donación de Colombia y Venezuela. Les pido mucha fortaleza, mucho amor y mucho entendimiento, les pido orar mucho", expresó en su momento.

Feid // Foto: Universal Music Latin

Esta nueva entrega llevaría por nombre El club de las 19 flores. Como parte de la estrategia de expectativa, la tradicional Placita de Flórez fue intervenida con los característicos colores verdes que identifican al Ferxxo, generando la curiosidad de fanáticos y visitantes que rápidamente compartieron imágenes en redes sociales.



El EP apunta a ser una faceta más nostálgica del artista, trayendo de regreso su estilo artístico de sus primeros álbumes en donde más allá del perreo, sus letras se centraban en historias románticas y desamor.