Cinco años de Intershibuya La Mafia, uno de los mejores álbumes de Feid

El 20 de agosto de 2021 fue un antes y un después para Salomón Villada Hoyos, conocido artísticamente como Feid o Ferxxo, pues ese día estrenó InterShibuya La Mafia, su cuarto álbum de estudio y el que lo terminó catapultando al éxito internacionales.

Y es que si bien el paisa venía trabajando en diversos proyectos -teniendo ya varios sencillos exitosos-, este fue la cúspide de lo que buscaba transmitirles a sus fans durante años. Por eso, le dedicó más de nueve meses de trabajo de la mano de Sky Rompiendo para tener un tracklist que, hasta la fecha, se sigue reproduciendo en miles de lugar en todo el mundo.

“En este me tomé mucho tiempo de verdad como que en construir pieza por pieza. En esta semana que acá cuando estamos grabando este video estamos terminando la producción de todas las canciones. Estoy con Sky, estoy con Icon, estoy con Tycho. Entonces es como que un momento muy especial porque, porque como que le estamos cuidando milimétricamente cada detalle. Todo el álbum tiene una identidad, unos sintes muy especiales, unas como que sensaciones a través de todo el disco muy brutales, y yo quiero como que transmitirle eso a la gente”, expresó él cuando lo lanzó en un documental en su canal de YouTube.

Feid // Foto: Universal Music Latin

De acuerdo con Feid, el álbum cuenta con “unos sintes muy especiales” y diferentes sensaciones que se mantienen a lo largo del disco. “Yo quiero transmitirle eso a la gente”, señaló el artista, subrayando la importancia de ofrecer una experiencia completa y no únicamente una colección de canciones.



Uno de los temas que destaca dentro del proyecto es “Coroné”, canción con la que abre el álbum y que aborda la gratitud hacia una mujer que permanece al lado de su pareja durante los momentos difíciles. “Gracias por estar ahí, por aguantar, por vivir los momentos difíciles”, expresó sobre la historia detrás del tema.

Con Inter Shibuya La Mafia, Feid apostó por una propuesta musical trabajada con paciencia, identidad y una visión clara, consolidando una nueva etapa dentro de su carrera en la música urbana.