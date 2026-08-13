Feid cancela concierto en Medellín por terremoto: "No es el momento de eso"

Ad portas de lanzar 'El club de las 19 flores', su próximo trabajo musical, Feid tomó una decisión radical de cambiar todos los planes que tenía para hacer el anuncio y suspenderlo en su totalidad para que todos sus fans, aliados y compañeros se concentren en una sola misión: ayudar a todos los damnificados por el terremoto de 7.4 en el departamento del Chocó.

"Va a ser pospuesto. Siento que no es momento como para hablar de álbum ni de música ni de nada que no tenga que ver con ayudar a Colombia y ponernos las pilas, ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. Espero lo entiendan, que compartan conmigo el 29 con Juanpis, este fin de semana en Miami, donde vamos a tener eventos de donación de Colombia y Venezuela. Les pido mucha fortaleza, mucho amor y mucho entendimiento, les pido orar mucho", expresó.

🚨Feid anunció que el evento previsto para el 21 de agosto en La Macarena de Medellín, será pospuesto por la situación que atraviesa Colombia tras los terremotos.



El lanzamiento de su nuevo álbum “El Club De Las 19 Flores” previsto para el 19 de agosto, también se pospone. 🇨🇴❤️‍🩹 pic.twitter.com/tEZAAFhd9U — Feid Site (@feidsite) August 13, 2026

La presentación serviría como escenario para compartir con su público los detalles de este nuevo capítulo de Green Print, un proyecto que ha venido desarrollando con una fuerte conexión hacia sus raíces, su ciudad y la identidad que lo ha convertido en uno de los artistas colombianos con mayor proyección internacional. Sin embargo, este encuentro tendrá que esperar y, según el artista, a través de sus redes sociales informará qué pasará y cuándo se haría la nueva fecha.

Cabe recordar que la industria del entretenimiento colombiano se une para apoyar a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Riaño Producciones y BeatHub Entertainment organizarán el próximo 29 de agosto una edición especial de The Juanpis Live Show: Si nos organizamos cabemos todos, en el Movistar Arena de Bogotá, con la participación de reconocidos artistas nacionales.



La jornada contará con figuras como Feid, Carlos Vives, Kapo, Mike Bahía, Santiago Cruz, Manuel Turizo y Luis Alfonso, entre otros invitados, quienes se sumarán a una noche de música, entretenimiento y solidaridad liderada por Alejandro Riaño a través de su personaje Juanpis González.