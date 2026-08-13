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Blu Radio  / Entretenimiento  / Aplazan concierto de Ryan Castro en Cali tras terremoto: "No es momento de celebrar"

Aplazan concierto de Ryan Castro en Cali tras terremoto: "No es momento de celebrar"

El 'Cantante del Guetto' ha estado activo en sus redes sociales para ayudar a los damnificados por el terremoto, incluso, poniendo aviones con Lamine Yamal y J Balvin para el envío de suministros.

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Foto: suministrada
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

En medio de la tragedia que atraviesa Cali tras el terremoto de magnitud de 7.4 del pasado lunes, Ryan Castro tomó una decisión radical sobre su concierto en el Pascual Guerrero: cancelarlo. En un comunicado, el paisa expresó que sentía que "no era momento de celebrar" y quería "seguir ayudando a los que más lo necesitan".

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"La situación que hoy atraviesa nuestro país nos pone ante un escenario de fuerza mayor y, por respeto a quienes están viviendo las consecuencias de esta tragedia, creemos que este es el momento de acompañarnos, ser solidarios y poner el corazón donde más se necesita. Como colombiano, me duele ver a mi gente atravesando momentos como este. Hoy no es momento de celebrar. Hoy es momento de estar unidos, de acompañar a quienes sufren y de levantar entre todos a nuestro país", expresó.

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El evento estaba programado para el 22 de agosto en el Pascual Guerro, pero, ante la situación, el 'Cantante del Guetto' optó por quitarlo del calendario para que el enfoque de la ciudad sea el 100 % de su recuperación tras esta emergencia. Pero dejo en claro que tanto la fecha en Bucaramanga y Bogotá se mantienen como se tenía previsto en sus fechas establecidas.

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Ryan Castro //
Foto: suministrada

"Cuando llegue el momento de encontrarnos, queremos hacerlo como Cali merece: con tranquilidad, con seguridad y con toda la energía para vivir una noche inolvidable. Gracias por su comprensión y por acompañarnos siempre. Y a mi gente de Bucaramanga, nos vemos en la fecha programada, donde además estaremos sumando una serie de acciones para seguir apoyando y aportando a nuestro país. Próximamente más información. Hoy mi corazón está con las familias afectadas y con toda Colombia", añadió.

Es importante destacar que el paisa ha sido uno de los más activos a la hora de ayudar a los damnificados por el terremoto, tanto en sus redes sociales como en sus equipo al mover ayudas humanitarias o disponer de aviones para el transporte de personal médico.

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