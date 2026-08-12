"Karol G representa soñar sin límites": Daiky Gamboa habla de su amistad con la cantante

Daiky Gamboa, DJ, modelo y ahora cantante, habló en entrevista con Blu Radio sobre su cercana amistad con Karol G y la influencia que la artista paisa ha tenido en su vida y en el comienzo de su nueva etapa musical. Para él, la trayectoria de la cantante es una muestra de que los sueños pueden crecer mucho más allá de las expectativas iniciales.

Aunque suele ser presentado como una de las personas cercanas a Karol G, Gamboa asegura que su relación con ella también le ha permitido aprender de su disciplina, de su equipo y de la manera en que ha construido una carrera internacional.

“Karol G representa el soñar sin límites”, afirmó Daiky al referirse a la artista y a lo que significa verla conquistar escenarios internacionales.

“Soñar sin límites”: lo que Daiky Gamboa ha aprendido de Karol G

Para Gamboa, el mensaje de Karol G trasciende el empoderamiento femenino con el que inicialmente se consolidó su imagen pública. En su opinión, la cantante logró convertir ese concepto en una idea mucho más amplia: la posibilidad de creer en objetivos que parecen difíciles de alcanzar.



“Si bien su marca personal siempre fue el empoderamiento femenino, ella cogió ese empoderamiento femenino y lo transformó en algo mucho más grande, que es el soñar sin límites”, explicó.

El artista recordó especialmente su experiencia trabajando en la dirección creativa del primer Coachella de Karol G. Tiempo después, verla nuevamente en el festival estadounidense le permitió dimensionar el crecimiento que había tenido su carrera.

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“Verla en su segundo Coachella me enseñó que absolutamente ningún límite existe”, señaló.

Daiky también destacó que los aprendizajes no necesariamente llegan en forma de consejos directos. Según contó, suele prestar atención a las conversaciones y experiencias de las personas que lo rodean porque incluso una anécdota puede contener una enseñanza.

“Uno tiene que escuchar con todos los sentidos. Si uno está atento, uno coge las cosas que le sirven”, aseguró.

Daiky Gamboa y Karol G // Foto: Instagram @daikygamboa

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De las oportunidades junto a Karol G a su propio camino musical

La amistad con Karol G también le ha permitido participar en algunos de sus espectáculos y realizar after parties oficiales. Sin embargo, Gamboa insiste en que estar cerca de una persona famosa no garantiza el éxito.

“El hecho de que tú tengas un amigo famoso, un familiar famoso, no significa que con tu vida vaya a pasar algo”, dijo.

Para él, esas relaciones pueden convertirse en plataformas, pero es responsabilidad de cada persona demostrar su talento y aprovechar las oportunidades. En su caso, considera que ha recibido esos espacios porque ha procurado ser leal, honesto y comprometido con su trabajo.

Esta filosofía también está presente en su nuevo proyecto musical. Después de años trabajando como DJ y de permanecer vinculado a la industria urbana, decidió cumplir el sueño de convertirse en cantante. Su primera canción explora el R&B, mientras que sus próximos lanzamientos alternarán entre español e inglés.

Gamboa asegura que no quiere que su música quede limitada por una etiqueta. “Yo no defino nada ni permito que nadie me defina”, afirmó.

Aunque no descarta una futura colaboración con Karol G, considera que una canción entre ambos tendría que surgir de una razón artística y no simplemente de la amistad. Su objetivo, ahora, es construir una identidad propia y demostrar qué puede aportar a la música.

Mientras trabaja en un álbum y prepara nuevos lanzamientos, Daiky Gamboa continúa acompañando la gira de Karol G con los after parties oficiales, al tiempo que busca consolidar su propio camino como artista.