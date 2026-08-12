"No permito que nadie me defina": Daiky Gamboa habla de su nueva etapa musical

Daiky Gamboa, reconocido por su trabajo como DJ, modelo y por su cercanía con figuras de la música como Karol G, decidió dejar atrás los aplazamientos y darle forma a uno de sus sueños más personales: convertirse en cantante. En entrevista con Blu Radio, habló sobre esta nueva etapa, la libertad con la que está construyendo su propuesta y la decisión de no encasillarse en un solo género.

Después de años vinculado a la industria musical, Gamboa asegura que cantar nunca fue una idea improvisada. Por el contrario, era un sueño que había permanecido en pausa mientras avanzaba en otros proyectos.

“Siempre ha sido mi mayor sueño en la vida, pero es como que uno lo posterga y dice: no, mañana, pasado mañana”, explicó. Para el artista, finalmente llegó el momento de asumir el riesgo y comenzar a construir una carrera con su propio nombre.

Daiky Gamboa // Foto: AFP

Daiky Gamboa apuesta por una propuesta musical sin etiquetas

Aunque su trayectoria ha estado muy relacionada con el reguetón y la música urbana, Daiky Gamboa decidió explorar otros sonidos. Su primera canción es un tema de R&B en inglés, con una propuesta de ritmo pausado y pensada para escucharse de una manera más íntima.



El artista reconoce que incluso para él resulta difícil definir exactamente cuál será su identidad musical, precisamente porque no quiere limitarse a una fórmula.

“Yo no defino nada ni permito que nadie me defina”, aseguró durante la entrevista con Blu Radio.

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Su segundo sencillo será en español, mientras que el tercero podría regresar al inglés. Esta variedad responde a una intención clara: permitir que la creatividad marque el camino de su proyecto.

“Simplemente estoy dándole rienda suelta a la creatividad, viviendo y disfrutando”, agregó.

Para Gamboa, la música tampoco tiene que responder necesariamente a las expectativas del público. Su prioridad es crear desde el gusto personal y permitir que cada oyente encuentre su propio significado en las canciones.

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“Yo hago la música que estoy haciendo porque esa música me hace feliz a mí”, afirmó. En ese sentido, considera que si su propuesta logra conectar con dos personas, cinco mil o millones de oyentes, el resultado ya tendrá valor.

La influencia de Karol G y el reto de construir una identidad propia

La amistad de Daiky Gamboa con Karol G también ha sido parte importante de su recorrido por la industria. El artista destacó que las experiencias compartidas con la cantante y su equipo le han dejado aprendizajes sobre el trabajo, la creatividad y, especialmente, sobre la posibilidad de perseguir grandes sueños.

Para Gamboa, Karol G representa la idea de “soñar sin límites”, una enseñanza que relaciona con haber trabajado en la dirección creativa de su primer Coachella y con haber presenciado posteriormente su evolución internacional.

Sin embargo, el DJ y ahora cantante insiste en que las conexiones con artistas reconocidos no garantizan una carrera. Según explicó, las oportunidades pueden funcionar como una plataforma, pero cada persona debe demostrar qué puede hacer con ellas.

Esa filosofía también la aplica a las posibles colaboraciones. Aunque no descarta trabajar con Karol G o con otros artistas cercanos, quiere que cualquier canción nazca de una verdadera conexión artística y no únicamente de la amistad.

Mientras tanto, Daiky Gamboa ya trabaja en un álbum y asegura que tiene varias canciones listas para salir. Su objetivo es aprovechar esta nueva etapa para consolidar una identidad propia y demostrar que su historia en la música va mucho más allá de las personas famosas que lo rodean.