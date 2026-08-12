Cumbia House de Carlos Vives se convierte en centro de acopio para damnificados por terremoto

Ante la emergencia provocada por el terremoto que golpeó con fuerza a varias regiones de Colombia, el Cumbia House de Carlos Vives, en Bogotá, se convierte en un centro de acopio para apoyar a las comunidades afectadas.

La iniciativa se desarrolla en alianza con la Red de Bancos de Alimentos de Colombia, con el objetivo de recolectar productos de primera necesidad que serán destinados a las personas damnificadas por la emergencia.

¿Qué se puede donar?

El punto de recepción estará ubicado en la calle 96 # 13-40, en Bogotá, y recibirá donaciones de lunes a sábado, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., desde el 13 de agosto hasta el 12 de septiembre.

Entre los alimentos solicitados están agua, arroz, aceite, pastas, lentejas, fríjol, garbanzo, arveja, enlatados, harinas, panela, chocolate, frutos secos, avena, coladas, leche en polvo, leche UHT y alimentos listos para consumo. También se recibirá alimento para mascotas.



La convocatoria incluye además productos de higiene y elementos esenciales para las familias afectadas, como jabón, shampoo, cepillos y crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales, toallitas húmedas, crema antipañalitis, toallas, colchonetas y mantas.

Un llamado a la solidaridad

La apertura del Cumbia House como centro de acopio en Bogotá busca facilitar que los ciudadanos puedan contribuir a la atención de las comunidades que enfrentan las consecuencias del terremoto.

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La alianza con la Red de Bancos de Alimentos de Colombia permitirá canalizar estos aportes hacia la respuesta humanitaria, especialmente en momentos en que las familias damnificadas pueden requerir alimentos, agua, productos de aseo y elementos básicos para su bienestar.

El llamado es a donar productos incluidos en la lista de necesidades y sumarse a esta iniciativa de solidaridad. “Cada aporte cuenta”, señala la convocatoria, que invita a los bogotanos a participar y ayudar a quienes hoy necesitan apoyo.

De esta manera, el espacio asociado a Carlos Vives se suma a los esfuerzos de atención de la emergencia y convierte la solidaridad ciudadana en ayuda concreta para las comunidades afectadas por el terremoto.

