Yamal y Ryan Castro enviarán aviones con ayuda a Cali y Chocó tras terremoto

La solidaridad con los damnificados por el terremoto que afectó a diferentes regiones de Colombia continúa sumando nombres del mundo del deporte y el entretenimiento. El cantante colombiano Ryan Castro anunció, junto al futbolista español Lamine Yamal, el envío de aviones con ayuda humanitaria hacia las zonas más afectadas.

De acuerdo con lo informado en la publicación del Instagram del cantante de reguetón, el primer vuelo ya despegó con destino a Cali, mientras que para este miércoles está previsto el envío de otros dos aviones hacia el Chocó.

Ryan Castro también explicó que puso sus plataformas a disposición para ayudar a las personas afectadas y facilitar la llegada de donaciones a las ciudades más afectadas por el terremoto de 7.4 que sucedió este lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana.

“Colombia estamos haciendo todo para ayudar en la situación que estamos viviendo, quiero aprovechar esta publicación para visibilizar todas esas situaciones de personas y sectores que necesitan urgente atención, por favor dejar en los comentarios para darle movimiento y entre todos lograr salvar la vida de las personas que se encuentran aún atrapadas”, se lee en la publicación.



El cantante también confirmó que la primera aeronave ya salió una carga de ayudas destinada a Cali y anunció que la operación humanitaria continuará en las próximas horas.

“Ahora mismo ya despegó el avión que junto a mi equipo hará llegar a Cali nuestra primera carga de ayudas, mañana continuamos con dos aviones hacia Chocó y déjenos acá en este post los lugares que debemos movernos rápido”, escribió Castro en la publicación, en la que además agradeció al futbolista Lamine Yamal por ayudar a visibilizar la emergencia.

Publicidad

El artista aseguró que la iniciativa cuenta con el respaldo de las compañías aéreas con las que trabaja habitualmente y que también habilitaron mecanismos para recibir donaciones económicas.

“Mucha fuerza a todo el pueblo colombiano. La verdad que es una desgracia lo que ha pasado, pero bueno, mandamos todo nuestro apoyo”, manifestó Yamal en el video que compartió Ryan Castro en su cuenta de Instagram.

Esta iniciativa se suma a las diferentes muestras de solidaridad que han surgido desde el deporte, la música y otros sectores, en medio de una emergencia que ha llevado a distintas personalidades a poner sus recursos y plataformas al servicio de los damnificados por el terremoto más fuerte que ha vivido el país en este siglo.