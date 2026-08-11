Aerolíneas fijan topes tarifarios para vuelos a Cali, Armenia y Pereira tras el terremoto

La Aerolínea LATAM estableció topes tarifarios para los pasajeros que necesiten viajar hacia o desde las zonas afectadas por el terremoto. La medida aplica para Cali, Armenia y Pereira y busca mantener precios asequibles ante el aumento de la demanda de vuelos durante la emergencia. En materia de operación, LATAM reportó la cancelación de 49 vuelos en Cali, Armenia y Pereira desde el inicio de la emergencia, con cerca de 7.657 pasajeros afectados que, según la compañía, ya fueron protegidos.

La CEO de LATAM Colombia, Erika Zarante, explicó que el incremento de pasajeros que buscan llegar a las zonas afectadas o salir de ellas puede hacer que se agoten rápidamente las tarifas más económicas. “El tope en Cali está con $253.000 más impuestos. Armenia, 234.000 más impuestos y Pereira, 228.000 más impuestos”, afirmó Zarante.

Terremoto en Colombia Foto: AFP

El aeropuerto de Pereira permanece cerrado por las afectaciones que sufrió su infraestructura, mientras que las terminales de Cali y Armenia ya están operativas. En Cali, aunque se registraron intermitencias en el servicio de energía eléctrica durante la noche de ayer, se mantienen operaciones con apoyo de la Aeronáutica Civil.

Los viajeros que tenían vuelos programados entre el 10 y el 16 de agosto también cuentan con medidas de flexibilización. Pueden cambiar la fecha o la ruta sin cobros adicionales o solicitar la devolución del dinero. Estas condiciones tienen una vigencia de un año, por lo que los pasajeros no están obligados a resolver su viaje de manera inmediata.



Pero esta no es la única medida adoptada por las aerolíneas. Los pasajeros con vuelos nacionales con Avianca entre el 10 y 11 de agosto, podrán modificar la fecha del vuelo hasta 15 días después de la original, realizar cambios de ruta, extender el refresco o solicitar el reembolso. Todo esto sujeto a disponibilidad y a las políticas vigentes de la aerolínea. Además implementó techos tarifarios autoimpuestos, aunque no especificó los valores.

Terremoto en Manizales Foto: AFP

Por su parte, para los viajeros programados con Wingo entre el 10 y 11 de agosto, podrán cambiar de fecha sin cobro y solicitar un cambio de ruta, con la posibilidad de realizar el nuevo viaje hasta 30 días después. Además podrán solicitar el reembolso del valor pagado. Sin embargo, no han fijado techos tarifarios.