Bogotá envía rescatistas y habilita 4 puntos de acopio para ayudar a víctimas del terremoto

Bogotá reforzó la ayuda humanitaria para las zonas afectadas por el terremoto con el envío de un tercer vuelo hacia Pereira en la mañana de este martes 11 de agosto, junto con la habilitación de 4 puntos de acopio en la capital para recibir donaciones de elementos destinados a las víctimas.

La directora del cuerpo de bomberos de Bogotá, Paula Ximena Henao Escobar, informó desde la base militar Catam el despegue del tercer vuelo con ayudas humanitarias, un grupo de rescatistas para apoyar las labores de remoción de escombros, localización y búsqueda de personas y animales atrapados.

El envío fue coordinado entre el Gobierno Nacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Alcaldía Mayor de Bogotá. La directora del cuerpo de bomberos anunció que van en camino un grupo de 46 personas para apoyar en trabajos de búsqueda y rescate.

Nuestro tercer vuelo con ayudas acaba de despegar.



Este último grupo, tiene como destino la ciudad de Pereira. En total, será un grupo 46 personas, con 43 uniformados apoyando esta región en las labores de búsqueda y rescate.



Esperamos seguir salvando vidas, como ya lo… pic.twitter.com/HzOkyY6BDr — Paula Ximena Henao Escobar (@PaulaXHenaoE) August 11, 2026

“Desde Bomberos Bogotá enviamos 34 unidades, 29 operativos y 4 administrativos que apoyarán todas las labores de extinción, de remoción de escombros, de búsqueda y localización de personas atrapadas y animales de compañía”, notificó.



Henao aseguró que durante las labores de rescate en Cali ya se logró el rescate de una mujer y fueron encontrados con vida un perro y un gato. Además, los organismos de emergencia trabajan en la extracción de una mujer que fue localizada bajo los escombros.

Por su parte, en entrevista con Noticias Caracol el alcalde Carlos Fernando Galán anunció la habilitación de 4 puntos de acopio en distintos puntos de Bogotá, luego de que los gobernantes de las zonas más afectadas solicitaran el apoyo para las víctimas del terremoto.

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Los puntos habilitados desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, están ubicados en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ubicada en la carrera 4 #22-61; en Usaquén, en la calle 161A #7F-55; en el centro comercial Unicentro, carrera 15 #124-30. También está habilitada 24 horas la sede administrativa de la Cruz Roja Colombiana, localizada en la carrera 24 #73-38.

Desde Bogotá expresamos toda nuestra solidaridad con las víctimas del terremoto. Seguimos recogiendo ayudas para quienes más lo necesitan.



Tenemos un total de cuatro puntos de acopio habilitados para que todos puedan llevar sus donaciones, entre las 8am y las 9pm, a excepción… pic.twitter.com/RSfjUZZtms — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 11, 2026

Entre los elementos que se están solicitando hay agua, productos de aseo personal, tapabocas, guantes, comida no perecedera, colchonetas, frazadas entre otros. El alcalde pidió a los ciudadanos entregar únicamente lo que desde las cuentas oficiales se requiere para facilitar la distribución de las ayudas.

“Vamos a poner en las redes de la Alcaldía [lo que se necesita] (...) para que la gente no traiga cosas que de pronto no se necesitan porque eso afecta al proceso”, comunicó Galán.