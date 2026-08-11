Colombia aplazará pago de renta para afectados por el terremoto

El Gobierno Nacional aplazará el pago del impuesto a la renta para los contribuyentes que viven en las zonas más afectadas por el terremoto de 7.4 grados registrado este lunes.

La medida fue anunciada por el nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y será oficializada a través de un decreto cuyos detalles ya están en revisión por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

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Justamente, este miércoles 12 de agosto comienza el calendario de vencimientos para las personas que registraron compras tarjetas de crédito o movimientos bancarios por más de 69.7 millones de pesos durante el año 2025.



"Vamos a postergar durante un mes el pago de esas obligaciones, porque personas que están atendiendo un desastre no tienen la cabeza para estar pagando impuestos y vamos a darles un plazo adicional, si es necesario ir más lejos, lo haremos", dijo el ministro Miguel Gómez al Congreso.

Los impactos del terremoto en Colombia han sentido con más fuerza en regiones como el Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Chocó y Caldas.