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Ministro de Hacienda anuncia medidas en el marco de emergencia económica y social por terremoto

Entre las acciones para atender la tragedia está el uso de un crédito de $450 millones de dólares con el Banco Mundial.

Terremoto-Pereira-Colombia-AFP.jpg
Terremoto en Colombia
Foto: AFP
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

En medio de la presentación del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2027, el ministro de Hacienda del nuevo gobierno, Miguel Gómez Martínez, anunció una serie de medidas para enfrentar la tragedia por cuenta del terremoto de magnitud 7.4 y que afectó buena parte del occidente del país.

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“Quisiera pedirles a ustedes que se pongan un momento en mis zapatos. Llego al Ministerio de Hacienda en la peor crisis económica que recuerde la historia de Colombia (…) No obstante, las gravísimas condiciones fiscales que hemos heredado, para nosotros es más importante atender las víctimas y las personas que hoy en día están sufriendo producto de la del fenómeno del terremoto”, explicó Gómez Martínez.

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Entre las acciones anunciadas está la disposición de la totalidad del presupuesto para el Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, activar un crédito de hasta $450 millones de dólares con el Banco Mundial para atender esta emergencia.

Para lograr todo esto, el ministro Gómez Martínez espera que hoy se declare el estado de emergencia, económica y social que le permita al gobierno, entre otras cosas, expedir decretos con fuerza de ley en un plazo inicial de 30 días prorrogables.

“Vamos a priorizar partidas presupuestales que nos permitan canalizar esos recursos a la atención de desastres”, agregó.

El funcionario afirmó que su única preocupación es que esos recursos sean ejecutados por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que fue víctima de un grave caso de corrupción en el pasado gobierno.

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