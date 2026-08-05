¿Debe declarar renta? Bancolombia revela medida para evitar caer en duras sanciones

Miles de colombianos comenzarán a realizar el proceso de declaración de renta correspondiente al año gravable 2025. Con ello, uno de los principales temores de los ciudadanos es cometer errores que puedan derivar en sanciones por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Frente a este panorama, Bancolombia emitió una serie de recomendaciones y herramientas para que las personas reúnan la información necesaria, consulten sus certificados y realicen el trámite dentro de los plazos establecidos. Según informó la entidad, cerca de siete millones de colombianos deberán cumplir con esta obligación tributaria. Los vencimientos comenzarán el próximo 12 de agosto y se extenderán hasta el 26 de octubre, aunque las fechas dependerán de los dos últimos dígitos de la cédula.

Bancolombia cambia horarios de atención Foto: Freepik - Bancolombia

¿Quiénes deben declarar renta en 2026?

De acuerdo con lo informado por Bancolombia, deberán presentar la declaración de renta las personas naturales que, durante el año gravable 2025, hayan cumplido al menos una de las siguientes condiciones:



Tener un patrimonio bruto igual o superior a $224.095.500 al 31 de diciembre de 2025.

al 31 de diciembre de 2025. Obtener ingresos iguales o superiores a $69.718.600 durante 2025.

durante 2025. Realizar consignaciones, depósitos o inversiones por al menos $69.718.600 .

. Efectuar compras o consumos por valores iguales o superiores a $69.718.600.

La entidad también recomendó recopilar con anticipación documentos como certificados laborales, extractos bancarios, certificados de crédito de vivienda, soportes de aportes voluntarios, pagos de salud, donaciones y facturas electrónicas, entre otros, para facilitar la elaboración de la declaración de renta.



¿Cómo evitar sanciones al declarar renta?

Uno de los principales llamados de Bancolombia es no dejar el trámite para última hora. La entidad recordó que presentar la declaración fuera del plazo puede generar sanciones por extemporaneidad, por lo que recomienda verificar con anticipación la fecha correspondiente según los dos últimos dígitos de la cédula.

Además, el banco puso a disposición de sus clientes diferentes canales para consultar gratuitamente certificados tributarios, extractos y demás documentos requeridos. Esta información puede obtenerse a través de Tabot en WhatsApp, las Sucursales Virtuales Personas y Negocios y los demás canales habilitados por la entidad.

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¿Presentar la declaración significa que debe pagar impuesto?

Bancolombia aclaró que declarar renta no implica automáticamente pagar un impuesto. La declaración corresponde al cumplimiento de una obligación formal mediante la cual se reporta la información financiera del contribuyente.

El resultado dependerá de la situación particular de cada persona. En algunos casos habrá un valor a cargo, mientras que otros contribuyentes no deberán pagar e, incluso, podrían obtener un saldo a favor. Si existe un impuesto por cancelar, este podrá pagarse mediante los mecanismos autorizados por la DIAN, de forma electrónica a través de PSE o tarjeta de crédito, o presencialmente en las entidades habilitadas.