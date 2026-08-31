¿Quién está detrás del éxito de Fonseca para llegar hasta el estadio El Campín?

A sus 46 años, Juan Fernando Fonseca Carrera, conocido como Fonseca, ha construido un legado importante en la industria musical colombiana como un referente con su mezcla de sonidos de pop, cumbia y más matices folclóricos que hay en la cultura nacional.

Pero todo esto fue gracias a Bogotá, no solo la ciudad en la cual nació y creció, sino la que le enseñó a ser más personas que artista, por eso, según él, era el momento de devolverle eso por lo alto y así llegó a la conclusión de arriesgarse a hacer historia para poder hacer su primer estadio Nemesio El Campín el cual se llevará a cabo el 24 de octubre de 2026.

Sin embargo, para lograr algo de ese nivel se necesita mucho trabajo detrás y de la mano de grandes personas que le ayuden llegar a su máximo esplendor. Uno de ellos ha sido Carlos Saavedra, quien asumió el reto de continuar el trabajo que venían desarrollando con Fonseca. En 2005 fundó 10 Music y, desde 2013, Saavedra lidera 10 Audio S.A.S. como gerente general, consolidando una empresa de entretenimiento con experiencia en producción técnica, booking y management artístico.

Fonseca // Foto: AFP

El primer concierto de Fonseca en El Campín representa uno de los hitos más importantes en la carrera del artista y, al mismo tiempo, la consolidación de un proceso empresarial y creativo que Saavedra ha acompañado durante años. El espectáculo será, además, el punto de partida del Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour, una nueva etapa en la proyección internacional del cantante colombiano.



En Bogotá dio sus primeros conciertos y aquí consolidó una relación profunda y honesta con quienes lo han acompañado desde el inicio y ahora este estadio será el punto más importante de toda su carrera. En su gira más reciente, más de 100.000 personas lo vieron en la capital, una cifra que confirma la dimensión del vínculo y anticipa lo que será esta nueva cita histórica.

“Esa narrativa no fue casual. Fue la manera de anunciar que el escenario más grande de la ciudad se convertirá en el nuevo punto de encuentro entre el artista y su público. “Fonseca en la Casa” traslada esa metáfora íntima al recinto más emblemático del país, transformando El Campín en el hogar simbólico de miles de personas que han crecido con su música”, expresaron desde el equipo del bogotano.

Foto: suministrado

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Además, el trabajo de Carlos Saavedra también se extiende más allá de Fonseca. A lo largo de su carrera ha participado en la producción en Colombia de conciertos de figuras como Gustavo Cerati, Miguel Bosé, Ana Torroja, Andrés Cepeda, Silvestre Dangond, Jorge Celedón, J Balvin y Pipe Bueno.

u carrera comenzó en Wide Vision, donde participó en grandes producciones de artistas como Shakira, Luis Miguel y Franco de Vita. En 2005 fundó 10 Music y desde 2013 lidera 10 Audio S.A.S., consolidando una experiencia que combina management artístico, producción técnica, booking y desarrollo de giras internacionales. Su trabajo ha sido clave en la expansión de la carrera de Fonseca, con giras como Tropicalia, Viajante, Gratitud y Conexión, que han recorrido decenas de países, además de proyectos especiales como Fonseca Sinfónico y Pazcífico Sinfónico.

