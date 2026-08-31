Miguel Mateos prepara un viaje por cuatro décadas de rock para el Festival Cordillera

Queda poco para el regreso del Festival Cordillera a Bogotá, un encuentro que reunirá en el Parque Simón Bolívar a figuras de la música latinoamericana e hispana. Entre los artistas que harán parte de esta nueva edición estará Miguel Mateos, quien llegará a Colombia en medio de la celebración por los 40 años de Solos en América, uno de los álbumes más importantes de su carrera.

El cantante argentino reconoció que no suele participar habitualmente en festivales, pero aseguró que la identidad del Cordillera y su apuesta por la música latinoamericana fueron determinantes para aceptar la invitación.

“Yo no soy muy festivalero, pero ante la generosa invitación que se me hizo, y teniendo en cuenta estas características, que es un festival que pone su acento en la música latinoamericana, todavía con más certeza y convencimiento acepté mi participación”, manifestó en diálogo con Blu Radio.

La presentación de Mateos hará parte de la gira con la que celebra cuatro décadas de Solos en América, álbum publicado en 1986 y convertido en una de las producciones más representativas de su trayectoria. Para esta ocasión, el artista llegará acompañado por su banda y una sección de vientos que buscará darles una nueva dimensión a varias de sus canciones.



“Voy con mi banda, más una sección de caños, de brass, que les da un impacto diferente a muchas de las canciones ya reconocidas”, explicó.

Mateos también destacó una de las particularidades de presentarse en un festival: la necesidad de condensar un repertorio construido durante décadas en un tiempo limitado.

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“En los festivales es una hora que tenés que tocar. En mis conciertos puedo tocar dos o tres horas, lo que quiera, pero aquí también eso es lo particular de los festivales: que tenés un horario que cumplir”, añadió.

Instagram: @miguelmateosok

Colombia, una historia de 40 años

El regreso de Miguel Mateos también será un reencuentro con un país que ha acompañado buena parte de su carrera internacional. Durante cuatro décadas, el artista argentino ha visitado diferentes ciudades de Colombia y ha construido una relación cercana con el público.

Entre sus recuerdos aparece su participación en el histórico Concierto de Conciertos, uno de los eventos que marcó una época para el rock en español en Colombia. Mateos recuerda especialmente haber subido al escenario durante la madrugada, cerca de las cinco de la mañana, y encontrarse con una multitud que permaneció allí para verlo.

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“Dar la sorpresa de esa cantidad de gente que se había quedado a esperarnos y que se ha transformado realmente en fans acérrimos, leales, fieles, hermosos y divinos”, recordó.

El cantante también conserva anécdotas de conciertos en los que la multitud obligó a organizar su salida en vehículos de emergencia.

“Son 40 años de giras. Conozco tu país de pe a pa”, afirmó Mateos, quien destacó el afecto que ha recibido del público colombiano a lo largo de su carrera.

Para el músico, Bogotá ocupa un lugar especial dentro de esa relación y fue una ciudad fundamental para consolidar su nombre en Colombia.

“El público de Bogotá es el que dice sí, el que me da un crédito, el que me dice: ‘Este tipo hace buenas canciones, toca bien, canta bien, su banda suena bien’. El público colombiano me dio el crédito hace 40 años”, expresó.