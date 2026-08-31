Romeo Santos, Gorillaz, The Strokes y más conciertos al 2x1: ¿cómo funciona?

La oferta de conciertos en Colombia es cada vez más amplia, con una cartelera que reúne a artistas nacionales e internacionales de gran reconocimiento. Sin embargo, para muchas personas asistir a estos espectáculos puede representar un gasto elevado o implicar desplazamientos a otras ciudades.

Así puede conseguir conciertos al 2x1 en Colombia

La promoción estará disponible del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2026, a través de entidades del Grupo Aval, entre ellas Banco de Bogotá, Banco Popular y Dale!.

El beneficio aplica para eventos seleccionados y está sujeto a la disponibilidad de entradas y localidades. De acuerdo con la promotora, en los eventos que cuentan con mapa de localidades, durante el proceso de compra aparecerán dos entradas con un descuento del 50 % cada una, lo que equivale a una promoción 2x1.

“Esta oportunidad estará disponible para eventos seleccionados, con unidades y localidades limitadas, por lo que la disponibilidad podrá cambiar durante la vigencia de la iniciativa”, explicó Páramo Presenta.



Festival Cordillera // Foto: AFP

¿Qué conciertos tienen 2x1 en Colombia?

Entre los artistas, conciertos y festivales incluidos en la promoción se encuentran:



Stray Kids

Robbie Williams

Aitana

David Bisbal

Jamiroquai

Gorillaz

The Strokes

New Order

Def Leppard

Helloween

Romeo Santos

Bunbury

Juanes

Carlos Vives

Caifanes

Hombres G

Raphael

Lindsey Stirling

5 Seconds of Summer

Daniel Caesar

Of Monsters and Men

Dimash Qudaibergen

Jungle

Los Fabulosos Cadillacs

Los Auténticos Caligaris

Opeth

Ana Torroja

Kanka

Kneecap

Tan Biónica

Sara Landry

Humbe

TIMØ

LosPetitFellas

Santiago Cruz

Conociendo Rusia

Soda Stereo

Festival Cordillera

EDC Medellín

Enrique Bunbury // Foto: suministrada

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Festivales también hacen parte de la programación

La agenda de conciertos para lo que resta de 2026 también incluye importantes festivales. El Festival Cordillera regresará con una nueva edición y un cartel que reúne diferentes sonidos de Latinoamérica y otros mercados, con artistas como Ricky Martin, Sean Paul, Caifanes y Beéle.

Por su parte, EDC Medellín marcará su llegada al país con una propuesta centrada en la música electrónica y una producción de gran formato, característica de este reconocido festival internacional.