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Blu Radio  / Entretenimiento  / Romeo Santos, Gorillaz, The Strokes y más conciertos al 2x1: ¿cómo funciona?

Romeo Santos, Gorillaz, The Strokes y más conciertos al 2x1: ¿cómo funciona?

Los amantes a la música en vivo podrán ir a sus conciertos favoritos a menor precio, muchos de estos de artistas de talla mundial.

Romeo Santos, Gorillaz, The Strokes.jpg
Romeo Santos, Gorillaz, The Strokes //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

La oferta de conciertos en Colombia es cada vez más amplia, con una cartelera que reúne a artistas nacionales e internacionales de gran reconocimiento. Sin embargo, para muchas personas asistir a estos espectáculos puede representar un gasto elevado o implicar desplazamientos a otras ciudades.

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Así puede conseguir conciertos al 2x1 en Colombia

La promoción estará disponible del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2026, a través de entidades del Grupo Aval, entre ellas Banco de Bogotá, Banco Popular y Dale!.

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El beneficio aplica para eventos seleccionados y está sujeto a la disponibilidad de entradas y localidades. De acuerdo con la promotora, en los eventos que cuentan con mapa de localidades, durante el proceso de compra aparecerán dos entradas con un descuento del 50 % cada una, lo que equivale a una promoción 2x1.

“Esta oportunidad estará disponible para eventos seleccionados, con unidades y localidades limitadas, por lo que la disponibilidad podrá cambiar durante la vigencia de la iniciativa”, explicó Páramo Presenta.

Festival Cordillera.jpg
Festival Cordillera //
Foto: AFP

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¿Qué conciertos tienen 2x1 en Colombia?

Entre los artistas, conciertos y festivales incluidos en la promoción se encuentran:

  • Stray Kids
  • Robbie Williams
  • Aitana
  • David Bisbal
  • Jamiroquai
  • Gorillaz
  • The Strokes
  • New Order
  • Def Leppard
  • Helloween
  • Romeo Santos
  • Bunbury
  • Juanes
  • Carlos Vives
  • Caifanes
  • Hombres G
  • Raphael
  • Lindsey Stirling
  • 5 Seconds of Summer
  • Daniel Caesar
  • Of Monsters and Men
  • Dimash Qudaibergen
  • Jungle
  • Los Fabulosos Cadillacs
  • Los Auténticos Caligaris
  • Opeth
  • Ana Torroja
  • Kanka
  • Kneecap
  • Tan Biónica
  • Sara Landry
  • Humbe
  • TIMØ
  • LosPetitFellas
  • Santiago Cruz
  • Conociendo Rusia
  • Soda Stereo
  • Festival Cordillera
  • EDC Medellín
Enrique Bunbury (2).jpg
Enrique Bunbury //
Foto: suministrada

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Festivales también hacen parte de la programación

La agenda de conciertos para lo que resta de 2026 también incluye importantes festivales. El Festival Cordillera regresará con una nueva edición y un cartel que reúne diferentes sonidos de Latinoamérica y otros mercados, con artistas como Ricky Martin, Sean Paul, Caifanes y Beéle.

Por su parte, EDC Medellín marcará su llegada al país con una propuesta centrada en la música electrónica y una producción de gran formato, característica de este reconocido festival internacional.

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