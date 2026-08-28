Calvin Harris en Bogotá: precios y localidades del concierto en el MedPlus

Adam Richard Wiles, conocido como Calvin Harris, vuelve luego de 11 años a Colombia en un show en solitario que promete ser algo inolvidable. El próximo 13 de noviembre, una de las figuras más importantes y generacionales de la música electrónica llegará al Coliseo MedPlus de la mano de Páramo Presenta.

No visitaba Colombia desde 2015, año en que se presentó en el Festival Estéreo Picnic y tuvo una presentación que, hasta la fecha, el público no ha podido olvidar, en especial porque fue “un honor” tener uno de los grandes referentes de la electrónica en el país.

A lo largo de su carrera, Calvin Harris ha construido un catálogo que une himnos propios como “Feel So Close”, “Summer” y “Blame” con colaboraciones que se han convertido en referentes de la música popular, como “We Found Love” junto a Rihanna, “One Kiss” con Dua Lipa, “Promises” junto a Sam Smith y “Miracle” con Ellie Goulding.

Calvin Harris es el artista más escuchado cuando se presentan episodios de ira, según el estudio. Foto: AFP

¿Dónde comprar boletas para Calvin Harris en Bogotá?

La preventa para clientes de los Bancos Aval: Banco de Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas, y la billetera digital dale!, desde el lunes 31 de agosto a partir de las 9:00 a. m hasta el miércoles 2 de septiembre a las 8:59 a. m. Luego arrancará la venta general, todo a través de Ticketmaster: https://www.ticketmaster.co/event/calvin-harris-2026



Precios y localidades de Calvin Harris en Bogotá

Platea 2 (+18 años):



Etapa 1: $245.000 precio final.

precio final. Etapa 2: $281.000 precio final.

Localidades 105, 106, 107 y 108 (+18 años):



Etapa 1: $305.000 precio final.

precio final. Etapa 2: $329.000 precio final.

Localidades 100, 101, 102, 103 y 104 (+18 años):



Etapa 1: $365.000 precio final.

precio final. Etapa 2: $413.000 precio final.

Localidades 109, 110, 111 y 112 (+18 años):



Etapa 1: $425.000 precio final.

precio final. Etapa 2: $461.000 precio final.

Platea 1 (+18 años):



Etapa 1: $485.000 precio final.

precio final. Etapa 2: $533.000 precio final.

Localidades 113, 114, 115 y 116 (+18 años):



Etapa 1: $545.000 precio final.

precio final. Etapa 2: $569.000 precio final.

Localidades 117, 118, 119 y 120 (+18 años):

