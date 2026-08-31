Beéle se presentará en Medellín: estas son las fechas de venta para el ‘Borondo Tour’

El cantante colombiano Beéle confirmó una nueva presentación en Medellín, programada para el 28 de noviembre de 2026 en el Davi Arena, como parte de la gira ‘Borondo Tour’.

La primera etapa de venta de entradas comenzó este lunes 31 de agosto a las 10:00 a. m., con la preventa exclusiva para clientes de Davi Arena, que estará disponible durante 48 horas o hasta completar el 12 % del aforo destinado para esta fase.

Posteriormente, el miércoles 2 de septiembre a las 10:00 a. m., se habilitará la preventa Fan, con una duración de 24 horas o hasta agotar existencias. La venta general comenzará el jueves 3 de septiembre a las 10:00 a. m. Todas las etapas estarán disponibles a través de TuBoleta.

El artista, reconocido por canciones como ‘La Plena’, ‘Mi Refe’, ‘No Tiene Sentido’, ‘Vagabundo’, ‘Loco’ y ‘Frente al Mar’, llegará a la capital antioqueña con un repertorio que reúne diferentes momentos de su carrera.

Beéle // Foto: Instagram @beele

Beéle y su regreso a los escenarios de Medellín

Durante el concierto también están previstas canciones como ‘Si Te Pillara’, ‘Top Diesel’ y ‘Hasta Aquí Llegué’, parte de la producción musical que ha llevado al artista a posicionarse en escenarios nacionales e internacionales.



La presentación hace parte de la agenda de conciertos que tendrá Medellín durante el segundo semestre de 2026. Los seguidores que realizaron el proceso de pre-registro tendrán acceso a las primeras etapas de adquisición de entradas.

