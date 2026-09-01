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Blu Radio  / Entretenimiento  / “La música me salvó de consumir droga”: Fayner Parra y la historia detrás de ‘Quizás’

“La música me salvó de consumir droga”: Fayner Parra y la historia detrás de ‘Quizás’

El cantante y compositor antioqueño recordó cómo la música se convirtió en una alternativa de vida después de llegar a Medellín como desplazado por la violencia.

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Fayner Parra //
Foto: Instagram @faynerparra
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

Fayner Parra atraviesa una nueva etapa en su carrera musical con el lanzamiento de ‘Quizás’, una canción inspirada en una historia de infidelidad que plantea el dilema entre perdonar o tomar un nuevo camino.

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El sencillo nació a partir de la experiencia de un amigo, quien le contó al artista la situación que atravesaba en su relación. Fayner llevó esa historia a la composición y pocos días después ya tenía lista la canción.

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La canción viene cargada de fidelidad, de quizás la persona que le pasó tiene los dos angelitos: perdono, no perdono”, explicó el cantante.

Sin embargo, detrás de este lanzamiento hay una historia personal marcada por las dificultades. Fayner nació en Betulia, Antioquia, y a los 14 años llegó a Medellín junto a su familia como consecuencia del desplazamiento por la violencia. Su destino fue la Comuna 13, un territorio que en aquel momento enfrentaba una compleja situación de orden público.

Fue allí donde la música comenzó a convertirse en una herramienta para construir otro camino.

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A mí me salvó la música de no estar en la calle, de no consumir droga, de no coger un arma”, recordó Fayner.

Fayner Parra (1).jpg
Instagram @faynerparra

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El artista comenzó sus primeros proyectos musicales en el reguetón y posteriormente trabajó como manager y compositor para otros artistas. Con el tiempo decidió regresar a sus raíces y concentrarse en la música popular.
Una historia que se transforma en música

Fayner asegura que las experiencias difíciles también se han convertido en materia prima para sus canciones.

Plasmo las historias de dolor y las convierto en una fuerza para seguir adelante”, afirmó.

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Ahora busca que Quizás sea una canción con la que el público pueda identificarse, independientemente de si ha vivido una situación similar desde el lugar de quien perdona o de quien decide marcharse.

El cantante también reconoce que su carrera implica sacrificios, especialmente por el tiempo que debe pasar lejos de su esposa y su hijo. Aun así, asegura que su principal motivación es construir un futuro para su familia.

Mi enfoque es tener para darle a mi familia lo que nunca tuvieron”, señaló.

Con Quizás, Fayner Parra continúa consolidando su proyecto como solista y espera llevar su música a nuevos públicos en Antioquia, el Eje Cafetero y otras regiones del país.

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