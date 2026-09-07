Carín León volvió a demostrar por qué es considerado uno de los máximos exponentes de la música mexicana a nivel global. El cuatro veces ganador del Latin Grammy hizo historia al convertirse en el primer cantante latino en presentarse en la Sphere de Las Vegas, donde además consiguió su primer sold-out en el innovador recinto.

El debut forma parte de una residencia limitada de siete conciertos que el artista sonorense ofrecerá hasta el 13 de septiembre, coincidiendo con el periodo de las Fiestas Patrias Mexicanas en Las Vegas. Con esta serie de presentaciones, León lleva la identidad musical y cultural de Sonora a uno de los escenarios más espectaculares del mundo.

Durante su primera noche, el intérprete compartió el escenario con destacados artistas. Junto a la estrella country Cody Johnson, interpretó la colaboración bilingüe “She Hurts Like Tequila”. También recibió al cantante de banda Jorge Medina y a The Warning, agrupación integrada por las hermanas Villarreal Vélez, con quienes presentó en vivo por primera vez “To Be Loved”, sencillo lanzado en febrero de 2026.

Carín León hace historia como el primer latino en presentarse en Sphere de Las Vegas // Foto: suministrada

La presentación representó además una evolución de su MUDA Tour 2026, con una producción diseñada para aprovechar las capacidades tecnológicas de Sphere. La gigantesca pantalla LED del recinto y su sistema de audio inmersivo envolvieron al público en una experiencia visual y sonora sin precedentes para un espectáculo de música en español.



La cultura norteña y sonorense también estuvo presente en la estética de la residencia, con sombreros, botas, denim y elementos Tex-Mex.

Con este histórico debut, Carín León reafirma su posición como pionero de la música mexicana en Estados Unidos y amplía las fronteras de la música en español en los escenarios internacionales.