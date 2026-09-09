Concejo aprobó en primer debate modificaciones al impuesto ICA en Bogotá: así funcionará

Fue aprobado el artículo 21 de la Reforma tributaria de Bogotá en primer debate en el Concejo de la ciudad, iniciativa que busca realizar algunas modificaciones a las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio.

La reforma, si bien fue aprobada, se hizo con algunos ajustes, uno de los cambios que tendrá y quizás de lo más polémicos es la tasa para los bancos, esta modificación se hará de manera gradual y será del 20 % en este primer año, el próximo del 19 % y el tercer año será del 18 %, porcentaje que se mantendrá los años posteriores.

“Se conformó una pequeña comisión para proponer una gradualidad y progresividad durante los próximos tres años para que arranque en 20 y termine en 18”, señaló el Concejal de Alianza Verde, Julián Sastoque.

Este aumento progresivo en la tasa ICA se dio luego de que entidades como Asobancaria y Colombia Fintech cuestionaron la modificación. Desde la Secretaría de Hacienda de Bogotá señalaron que esta iniciativa se planteó luego de un análisis técnico detallado de la capacidad contributiva del sector financiero, que sigue siendo favorable en comparación con otros sectores económicos de la ciudad.



En cuanto a los vehículos, dependiendo si son de gasolina, eléctricos o híbridos, tendrán una tarifa entre el 11, 10 y 9 %.

Asimismo, todas las actividades del sector solidario en Bogotá, así como los fondos de empleados, van a tener una tarifa para este impuesto mucho más baja y será del 10 %.

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En el caso de los pequeños comercios, se logró reducir del 21 por mil, que era la propuesta inicial en el caso del expendio de licores, al 18 por mil esta tarifa.

Frente a esto, FENALCO Bogotá Cundinamarca pidió retirar este incremento y sostuvo que el cambio tendría un impacto sobre los comerciantes.

“De acuerdo con la Encuesta de Fenaltiendas 2025, el margen de utilidad de las bebidas alcohólicas es algo más del 7 %, así que, con este incremento, perderían en promedio un 10 % de su utilidad”, manifestó Orrego.

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Se espera que a las 6 de la tarde del miércoles 09 de septiembre se apruebe la reforma tributaria y continúe su trámite en el Concejo de Bogotá, para que posteriormente sea sancionado por el alcalde Carlos Fernando Galán.