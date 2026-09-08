Hombre atacó a cuchillo a su expareja en Terminal de Bogotá: fotógrafo intervino y le quitó el arma

Un fotógrafo que pasaba por un local de la Terminal de Transportes de Bogotá terminó interviniendo en cuestión de segundos para evitar que una mujer fuera nuevamente atacada con un cuchillo por su expareja.

El hecho ocurrió en el sector de la Terminal de Transportes del Salitre, donde, según el relato conocido por Blu Radio, un hombre llegó hasta el establecimiento en el que trabajaba su expareja sentimental y comenzó a agredirla.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en el que el hombre, que llevaba un arma blanca, ingresó al local y protagonizó una fuerte confrontación con la mujer. En medio del ataque, el establecimiento también resultó afectado por los daños ocasionados por el agresor.

En ese momento, Duberney, un fotógrafo que se encontraba en el sector, observó lo que estaba ocurriendo y decidió intervenir. “Vi que ella necesitaba ayuda, eso fue lo único que vi, que estaba pidiendo ayuda y que yo estaba ahí para ayudarle”, relató a Blu Radio.



El hombre explicó que alcanzó a observar el miedo de la mujer y que, aunque inicialmente pensó que la discusión podía estar relacionada con un teléfono, rápidamente se dio cuenta de que se trataba de una situación personal.

“Vi miedo, frustración de parte de la muchacha. Me echó mucho miedo, la verdad, o sea, miraba ella la muerte”, contó.

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Duberney aseguró que el agresor terminó sacando un cuchillo y se lanzó contra la mujer. En ese momento decidió abalanzarse sobre él para quitarle el arma.

“Fue un momento en segundos donde no estaba pensando. Y tocaba hacerlo por el bien de ella, por la seguridad de ella”, afirmó.

Mujer permanece hospitalizada

De acuerdo con la información recogida por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, la mujer resultó herida durante el ataque y permanece bajo atención médica en la Clínica Colombia.

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El presunto agresor, entre tanto, fue detenido y permanece en la URI del sector de La Granja, mientras avanza el proceso correspondiente.

Familiares y personas cercanas a la víctima aseguraron que después de que la relación terminó, hace aproximadamente cinco meses, se habrían presentado amenazas y otros episodios de acoso contra la mujer. Según indicaron, existirían grabaciones relacionadas con esas amenazas.

Ahora esperan que las autoridades determinen las responsabilidades correspondientes y que el caso avance ante la justicia.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: