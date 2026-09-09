Miles de jóvenes se reunieron en Movistar Arena para apoyar reconstrucción tras terremoto

Más de 14.000 jóvenes se reunieron el 8 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá para participar en una edición especial del Biz Fest, que modificó parte de su agenda habitual para impulsar acciones de apoyo a la reconstrucción de Colombia tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto.

Bajo el nombre ‘Biz Fest Solidario: La generación que reconstruye’, el encuentro buscó convertir la solidaridad de los asistentes en iniciativas concretas para las zonas afectadas.

Una de las principales apuestas fue la Donatón de Voluntariado, mediante la cual los jóvenes comprometieron horas de su tiempo para participar en procesos de reconstrucción de acuerdo con sus ciudades, habilidades e intereses.

“La meta de esta iniciativa era demostrar la capacidad de movilización de una generación que, además de expresar solidaridad en redes sociales, decide vincularse directamente con iniciativas de apoyo y recuperación de nuestro país”, explicó Karen Carvajalino, una de las organizadoras del evento.



La jornada también incluyó una iniciativa de Capital Semilla, que entregó $5 millones a un proyecto que contribuye a la reconstrucción nacional, y el reconocimiento al Docente Innovador, dotado con $10 millones para un proyecto enfocado en transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje. A esto se sumó la Entrada Solidaria, que permitió el ingreso gratuito de jóvenes y docentes a cambio de alimentos no perecederos o ropa en buen estado, convirtiendo el escenario en un punto de acopio para las comunidades afectadas.

Además de las acciones solidarias, el Biz Fest mantuvo su componente de formación y oportunidades para los jóvenes, con espacios de networking, acercamientos a empresas y vacantes laborales, conexiones con universidades y encuentros con líderes empresariales. La décima edición llegó después de nueve versiones que, desde 2019, han reunido a más de 210.000 asistentes, impactado a más de 400.000 jóvenes y generado cerca de 100.000 oportunidades de formación, becas e intercambios.

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El encuentro también contó con el respaldo de empresas y organizaciones, así como con una estrategia de convocatoria digital a través de creadores, artistas y empresarios cuyas audiencias suman más de 900 millones de seguidores. De esta manera, el ‘Biz Fest Solidario’ buscó ampliar el mensaje de una generación que, además de reunirse para aprender y emprender, decidió aportar mediante tiempo, donaciones y oportunidades a la reconstrucción de Colombia después del terremoto.