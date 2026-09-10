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Procuraduría investigará si hubo fallas o negligencia en edificios afectados por el terremoto

La Procuraduría busca establecer responsabilidades, garantizar el resarcimiento de los daños cuando corresponda y verificar que la recuperación avance de manera rápida y, sobre todo, dentro de la ley.

Decenas de rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros tras el terremoto en Cali
Decenas de rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros tras el terremoto en Cali
AFP
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, anunció que la Procuraduría investigará qué ocurrió con las viviendas y la infraestructura afectadas por el terremoto registrado hace un mes en Chocó, el Eje Cafetero y Valle del Cauca. El objetivo será determinar si existieron irregularidades y, de ser así, quién tendría que responder por los daños.

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De esta forma el Ministerio Público establecerá qué ocurrió desde el momento en que las curadurías otorgaron las licencias hasta la ejecución de las obras. La revisión incluirá además el papel de las oficinas de planeación, encargadas de la interventoría y supervisión, y se acudirá a los archivos para identificar a los funcionarios que tenían esas responsabilidades.

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La investigación revisará las licencias de construcción y remodelación, las normas de sismorresistencia y la supervisión de las obras, para establecer si lo construido correspondía realmente a lo autorizado.

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Terremoto en Chocó
Foto: AFP

El procurador, Eljach, también advirtió sobre otra problemática. Muchas de las viviendas afectadas no tenían seguro, dejando a sus propietarios prácticamente sin respaldo frente a los daños. Y quienes sí contaban con una póliza, según el procurador, estarían enfrentando dificultades para que las aseguradoras reconozcan y paguen los siniestros.

El procurador puso como antecedente el terremoto de Popayán de 1983, cuando se descubrió que algunas edificaciones que colapsaron tenían materiales que no cumplían con los estándares de construcción. Ese desastre llevó posteriormente al establecimiento en Colombia de normas técnicas de sismorresistencia.

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De esta forma, la Procuraduría espera que una situación similar no se haya repetido en las zonas afectadas por el reciente terremoto. Aseguró que la entidad estará en los territorios para acompañar la respuesta institucional, sin coadministrar, pero vigilando que los recursos y las acciones se orienten correctamente hacia la recuperación de viviendas, infraestructura y servicios públicos.

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La investigación se realizará desde el nivel central, con presencia en las regiones afectadas y coordinación con los ministerios, la gerencia encargada de la reconstrucción y las autoridades territoriales.

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