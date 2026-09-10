Más de 20.000 damnificados dejó el terremoto en ciudades intermedias de Colombia

A un mes del terremoto que afectó varias regiones del país, la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias, Asointermedias, reportó 20.181 damnificados, 26 personas fallecidas, 421 heridas y 12.426 viviendas afectadas en los municipios que hacen parte de la organización.

Del total de viviendas incluidas en el balance con corte al 10 de septiembre, 1.966 presentan afectación total y 10.460 registran algún tipo de daño, mientras que 99 colegios también resultaron afectados, un panorama que ha llevado a los gobiernos locales a concentrarse no solo en la atención de la emergencia sino en la recuperación de infraestructura y servicios.

Juan Sebastián Ramos, alcalde de Calarcá y secretario de la junta directiva de Asointermedias, aseguró que estas cifras obligan a los municipios a buscar nuevas alternativas para financiar la reconstrucción y recuperar las zonas golpeadas.

“Desde las ciudades intermedias podemos dar un balance en este primer mes posterremoto donde tuvimos más de 20.000 damnificados, 26 fallecidos en las ciudades intermedias y más de 12.000 viviendas afectadas. Esto nos lleva a que como ciudades intermedias tengamos que hacer un gran esfuerzo para poder brindarle tranquilidad a nuestros ciudadanos”, señaló Ramos.



Terremoto en Colombia. Foto: Senado.

5 propuestas para financiar la reconstrucción

Asointermedias le presentó al Gobierno Nacional 5 mecanismos que buscan facilitar la movilización de recursos hacia los municipios, entre ellos una ruta nacional de vivienda segura, obras por impuestos, obras por regalías, flexibilización de rentas específicas y la creación de un Banco Nacional de Activos para la Reconstrucción.

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Este último permitiría utilizar maquinaria e inmuebles de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que tengan capacidad operativa para apoyar las labores de recuperación, mientras que las demás propuestas apuntan a dar mayor margen a las administraciones locales para destinar recursos a las necesidades surgidas después del terremoto.

Ramos aseguró que varias de estas propuestas fueron tenidas en cuenta en decretos legislativos publicados este 10 de septiembre y explicó que esto podría permitir a los municipios disponer con mayor flexibilidad de recursos provenientes de distintas fuentes.

“Esto nos permitirá a los municipios tener facilidades de poder mover recursos de diferentes fuentes y que podamos enfocarlos directamente en estas acciones posterremoto y poder iniciar ese proceso de reconstrucción tan importante para las ciudades intermedias”, afirmó.

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Las propuestas también están siendo revisadas con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), dentro del proceso de retroalimentación de los proyectos de decreto relacionados con la reconstrucción.

Más de 150 toneladas de ayuda articuladas

Mientras se define la financiación de la reconstrucción, Asointermedias aseguró que mediante la campaña “Ciudades Hermanas de Corazón” ha articulado el envío de más de 150 toneladas de alimentos, elementos de aseo y otros productos de primera necesidad entre ciudades intermedias.

A esto se suman más de 900 toneladas de ayuda humanitaria que, según la asociación, han sido reunidas y transportadas por alcaldes y comunidades mediante diferentes iniciativas locales, mientras 14 ingenieros civiles de la Escuela Colombiana de Ingeniería apoyarán la evaluación de estructuras afectadas y la definición de las intervenciones necesarias.

Ramos reiteró el llamado a mantener la coordinación entre el Gobierno Nacional y las administraciones municipales para avanzar en la recuperación de las ciudades afectadas y convertir los diagnósticos realizados durante este primer mes en soluciones para las familias damnificadas.