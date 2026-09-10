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Sector industrial movilizó $218.230 millones para atender la emergencia por el terremoto

A estos recursos se suman más de $68.000 millones en donaciones en especie e insumos médicos.

Persona contando dinero colombiano.
Persona contando dinero colombiano.
Foto: Freepik.
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

El sector industrial movilizó $218.230 millones a través de la alianza Empresas Unidas por Colombia a la Solidaridad, para contribuir a la atención de la emergencia causada por el terremoto. Así lo confirmó la ANDI, que detalló que $18.950 millones fueron recibidos a través de la Fundación ANDI y $130.680 millones fueron aportados por empresas aliadas de la Asociación.

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En materia humanitaria, la ANDI también confirmó la donación de más de 5 millones de kilogramos de ayudas, de los cuales 4,3 millones ya fueron entregados. Estas donaciones en especie han beneficiado a 29.682 familias en 35 municipios de los cinco departamentos más afectados por el sismo.

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El sector industrial también ha destinado recursos para apoyar al sistema de salud. La alianza donó $3.135 millones en medicamentos, insumos y dispositivos médicos para atender la emergencia. Según la ANDI, la movilización de estos recursos ha permitido apoyar la recuperación temprana, así como acciones orientadas a la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas.

Finalmente, la ANDI informó que está implementando la estrategia “Donación inteligente de transporte de ayudas humanitarias”, que busca aprovechar la capacidad de transporte de las empresas afiliadas a la Asociación para llevar las ayudas humanitarias hasta las zonas afectadas por el terremoto.

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