Un mes después del terremoto: estas siguen siendo las zonas más afectadas en Colombia

Al cumplirse un mes del sísmico terremoto del pasado 10 de agosto, las autoridades territoriales y gubernamentales han presentado un panorama crítico de los daños y los inmensos desafíos económicos que implica la reconstrucción. El saldo de la emergencia abarca cientos de víctimas mortales, cientos de miles de familias afectas e infraestructura colapsada en departamentos como Valle del Cauca, Risaralda y Chocó.

Valle del Cauca: miles de viviendas destruidas y aulas temporales en carpas

El Valle del Cauca registra una de las situaciones más graves, con un saldo de 223 personas fallecidas, 314.798 afectados y 151.000 familias golpeadas por la tragedia. De acuerdo con la gobernación, el evento dejó 87.000 viviendas averiadas, 24.000 colapsadas y 220 escuelas destruidas. Para mitigar la interrupción escolar, cerca de 15.000 estudiantes están asistiendo a clases en carpas.

La gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, explicó en Mañanas Blu, que se ha implementado un esquema de autoconstrucción asistida en municipios como Roldanillo.

La mandataria señaló: "no los vamos a dejar Solos damos los materiales, pero además tenemos el maestro de obra, el alcalde pone el oficial y la gente, los dueños de la casa también colaboran y aportan en esa construcción de su casa". Asimismo, subrayó la dimensión humana de la respuesta institucional: "no se trata solo de levantar paredes, es hacer también una reconstrucción de sueños, de esperanzas". No obstante, admitió la limitación financiera local: "se nos agota la capacidad nuestra, no da para poder hacer todo lo que se generó".



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Pereira y Cali: desafíos urbanos y sobrecostos billonarios

En Risaralda, la ciudad de Pereira reporta 109 fallecidos, 110.000 personas damnificadas y 24.000 viviendas desalojadas debido a daños estructurales graves. El alcalde de la capital risaraldense, Mauricio Salazar, destacó la actitud de la población afirmando: "Acá los pereiranos lo que tenemos es amor por esta ciudad y por supuesto que nos caracteriz nos caracteriza el civismo lideraz la resiliencia". No obstante, advirtió que la reconstrucción local requerirá alrededor de 10 billones de pesos y puntualizó: "las posibilidades reales de reconstrucción están en manos del gobierno nacional a través del Fondo Milagro".

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Por su parte, la ciudad de Cali enfrenta la atención de más de 40.000 familias damnificadas y la evaluación de más de 100 edificios evacuados, con un presupuesto estimado para la reconstrucción urbana entre 10 y 15 billones de pesos. El alcalde Alejandro Eder enfatizó la complejidad del proceso manifestando que "esto es una maratón de 4 años por lo menos", mientras confirmó que "en Cali seguimos distribuyendo 20 toneladas diarias de ayuda humanitaria".

Quibdó y Chocó: estabilización del terreno y golpe al comercio

En el departamento de Chocó se confirmaron 13 personas muertas tras el sismo, junto con delicados procesos de remoción en masa y laderas fracturadas. En Quibdó, el impacto económico alcanza a más de 600 comerciantes y negocios afectados, lo que derivó en la suspensión de los eventos artísticos y culturales de las fiestas patronales de San Pacho.

Terremoto en Chocó. Foto: AFP

El alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños, precisó las urgencias técnicas requeridas antes de levantar edificaciones: "antes de empezar a reconstruir como tal, debemos estabilizar la ciudad". Igualmente, hizo un llamado para disponer de maquinaria pesada y personal capacitado, remarcando que "este es el momento de construir bien, de que podamos levantar las las viviendas que sean sismos resistentes".

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Escuche aquí la entrevista: