En Cuarto de Legua se construirán edificios más altos y sismorresistentes, anunció alcalde Eder

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, afirmó que, durante este fin de semana, el presidente Abelardo de Lasprilla visitó la ciudad con el propósito de buscar soluciones rápidas frente a la problemática que atraviesa la capital del Valle del Cauca, luego de los daños ocasionados por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

Durante la visita se analizaron diferentes alternativas para atender a las familias afectadas y avanzar en la reconstrucción de las viviendas. Una de las propuestas que está siendo evaluada es la redensificación urbana, especialmente en sectores de estratos 4, 5 y 6 que también resultaron afectados.

La estrategia contempla permitir una mayor altura en determinados lotes para generar recursos que contribuyan a financiar la reconstrucción de las viviendas perdidas. Por ejemplo, si un predio tenía autorización para construir un edificio de cinco pisos, se estudiaría la posibilidad de aumentar su capacidad a ocho o nueve niveles. La venta de las nuevas unidades habitacionales permitiría financiar parte de los apartamentos de las familias damnificadas.

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“Esta es una forma de apoyar a los damnificados. Habrá muchas personas que dirán que alguien de estrato cinco o estrato cuatro no necesita ayuda, que ya tiene plata, pero nadie está listo para perder todo su patrimonio de la noche a la mañana. Por eso estamos buscando estas fórmulas para ayudarles”, explicó Eder.

El mandatario aseguró que la atención está dirigida a los damnificados de todos los sectores de la ciudad y puso como ejemplo la situación de Altos de Santa Elena, donde, según indicó, existen más de 100 torres construidas en 2008 que presentan afectaciones.

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“Quiero ser muy claro: estamos ayudándole a todo el mundo. Por ejemplo, en Altos de Santa Elena, Emcali tiene más de 100 torres construidas en el 2008 que están afectadas. Primero estamos investigando por qué resultan afectadas si se construyeron en el 2008”, señaló el alcalde.

Eder también reveló que actualmente hay más de 1.000 edificios evacuados, situación que representa alrededor de 20.000 unidades habitacionales afectadas, mientras avanzan las evaluaciones y las obras de recuperación. Sin embargo, explicó que, de manera definitiva, se estima que será necesario reconstruir unas 6.000 unidades habitacionales.

Ante este panorama, la administración distrital busca acelerar la recuperación mediante diferentes mecanismos, entre ellos el aprovechamiento de predios que han sido incautados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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“Ya identificamos 59 predios o propiedades que están listos. Algunos de estos son apartamentos que están listos; no es sino priorizar el uso para que empecemos a utilizarlos y resolver el problema de vivienda en Cali”, afirmó Eder.

El alcalde explicó que estos predios están ubicados en diferentes puntos de Cali y que se está dando prioridad a aquellos que se encuentran cerca de las zonas más afectadas. La intención es facilitar que las familias permanezcan en sus sectores o cerca de ellos, debido a que muchos damnificados no quieren trasladarse a otros municipios o a zonas alejadas de la ciudad.

Además de las soluciones habitacionales, la Alcaldía estudia el uso de otros inmuebles para atender las necesidades derivadas de la emergencia. Entre las alternativas se encuentran bodegas industriales, incluso ubicadas fuera de Cali, que podrían ser utilizadas como centros de acopio.

“Estamos viendo predios cercanos a las zonas de afectación, pero también estamos viendo otros predios que son importantes para recuperarnos de la crisis. Por ejemplo, estamos viendo bodegas industriales que pueden estar fuera de Cali y que sirven para tener centros de acopio, así como el Coliseo del Pueblo, pues este sitio no podrá ser un centro de acopio indefinidamente para atender la crisis”, indicó Eder.

La administración distrital también busca un nuevo espacio que permita ampliar la Unidad de Bienestar Animal, como parte de las acciones que se adelantan para reorganizar la infraestructura disponible y responder a las necesidades que han surgido tras la emergencia.