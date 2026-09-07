Hemos sentido apoyo y seguramente habrá ayuda de MinCultura: rector Basílica de Buga tras sismo

Tras el sismo del pasado 10 de agosto que afectó la región, la emblemática Basílica del Señor de los Milagros de Buga mantiene cerradas sus puertas para el ingreso al templo, debido a daños estructurales en su cúpula central. Pese a esta compleja situación, tanto la comunidad religiosa como el Gobierno Nacional ya avanzan en las primeras etapas de evaluación para la reconstrucción de esta edificación considerada patrimonio cultural.

El padre Alcides de Jesús Orozco destacó la respuesta de los feligreses frente a la emergencia.

"A nivel espiritual ha habido un avivamiento; las personas están muy sensibles a nivel espiritual y pues hemos seguido la marcha del santuario", afirmó el sacerdote.

Actualmente, los devotos continúan su peregrinaje visitando al Señor de los Milagros en el camarín (al cual se accede por la parte trasera del templo) y congregándose en la plazoleta externa, mientras las confesiones se atienden en un espacio adecuado para tal fin.



Primeros auxilios y estudios de laboratorio

La hoja de ruta para la recuperación del templo ya cuenta con directrices del Ministerio de Cultura, que ha definido las primeras acciones bajo el concepto de "primeros auxilios" de infraestructura. Para ello, la entidad envió un equipo de ingenieros estructurales y patólogos que ya realizaron las inspecciones iniciales en el sitio.

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Como parte de las evaluaciones técnicas, se ordenaron exámenes de laboratorio para analizar muestras del ladrillo y del pegamento original de la estructura. Estos análisis científicos determinarán la viabilidad técnica para reconstruir la cúpula central o definirán el camino a seguir, según los resultados que arrojen las pruebas.

El proceso de restauración ha recibido un respaldo clave tras la visita del presidente Abelardo de la Espriella, quien recorrió el templo afectado y manifestó su compromiso para canalizar ayudas del Ministerio de Cultura, que se sumarán a las ofrendas de los devotos.

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"Él estuvo acá, hizo el recorrido, mostramos todo lo que nosotros estamos haciendo a nivel interno de la comunidad. Seguramente habrá ayuda del Ministerio de Cultura", dijo el religioso.

Ante este apoyo, el padre Orozco dio un parte de tranquilidad a la comunidad:

"Vengan con tranquilidad. Se tomará un tiempo para arreglar la basílica y los recursos materiales se van a conseguir", enfatizó.

Celebraciones patronales con adaptaciones

La emergencia coincide con la proximidad de la tradicional fiesta del Señor de los Milagros, programada para la próxima semana. Las autoridades eclesiásticas confirmaron que la festividad no se suspenderá, pero se adaptará rigurosamente a las condiciones actuales de seguridad.

Al no poder ingresar al templo, la tradicional procesión de las prerrogativas, que se realiza cada siete años, no se hará con la imagen original, sino con una réplica que recorrerá las cuadras aledañas antes de llegar a la plazoleta.

Allí se celebrará la Eucaristía en un espacio adecuado con carpas, sillas, vallas y sistemas de sonido, con el apoyo de las autoridades de movilidad de la ciudad. Se espera la asistencia de numerosas delegaciones nacionales, así como de peregrinos internacionales provenientes de Panamá, Puerto Rico, Curazao y México.

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El rector de la Basílica concluyó con un mensaje de aliento para todos los feligreses en este momento de transición:

"Así como se reconstruyen los templos, las casas, los edificios, hay que reconstruir también la parte humana, espiritual", finalizó.

Escuche la entrevista aquí: