Explosión en la vía Panamericana deja un soldado muerto y varios heridos: había cilindros instalados

Una explosión se registró en las últimas horas sobre la vía Panamericana, entre los departamentos de Cauca y Nariño, cerca del sector de Puerto Remolino, dejando, de manera preliminar, un soldado muerto y otros dos uniformados del Ejército heridos.

De acuerdo con información preliminar, el frente Franco Benavides de las disidencias de las Farc, habría acondicionado los alrededores de la vía con dispositivos explosivos improvisados activados por la víctima para atentar contra la integridad de las tropas.

Cuando las tropas llegaron al lugar para verificar la situación, se produjo la detonación y los uniformados habrían quedado expuestos a un campo minado instalado en la zona.

#Atención Hace unos momentos se registró una explosión en la vía Panamericana, entre Cauca y Nariño, cerca del sector de Puerto Remolino, que dejó un soldado muerto y varios heridos. Según información preliminar, criminales instalaron cilindros explosivos sobre la vía y, cuando… pic.twitter.com/n9Upl8FzCw — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 7, 2026

El ataque habría sido dirigido contra las unidades militares que adelantaban labores de seguridad en este corredor vial, uno de los principales puntos de conexión entre el suroccidente del país.



Tras la explosión se activó el protocolo de atención y evacuación de los militares afectados. Las autoridades avanzan en la verificación de las circunstancias del ataque y en la identificación de los responsables.

"En medio de la verificación que realizaban las tropas para neutralizar la amenaza, fue activada un área minada donde resultaron tres de nuestros soldados heridos. Inmediatamente se presentó el hecho, enfermeros de combate atendieron al personal herido, sin embargo, pese a los esfuerzos, lamentablemente fue asesinado nuestro soldado profesional José Manuel López Villada", detalló el Ejército en un comunido.

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"El personal militar afectado ya fue evacuado hacia el centro asistencial más cercano, donde recibe atención médica. Así mismo, fue dispuesto un grupo interdisciplinario para acompañar a las familias de nuestro soldado asesinado en este difícil momento", agregó la Fuerza Pública.