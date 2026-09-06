Defensoría advierte riesgo para población civil por ataques en Cajibío e Inzá, Cauca

La Defensoría del Pueblo rechazó los ataques registrados contra la Fuerza Pública en los municipios de Cajibío e Inzá, Cauca, y advirtió nuevamente sobre los riesgos que enfrenta la población civil en estos territorios.

Los hechos más recientes se registraron en el corregimiento El Carmelo, en Cajibío, donde fue atacada una subestación de la Policía. Como consecuencia de este hecho, tres policías resultaron heridos y fueron evacuados para recibir atención médica. La Defensoría expresó su solidaridad con los uniformados y manifestó su expectativa por su recuperación.

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En Inzá, por su parte, también se registró un ataque contra el Ejército Nacional. Según la información conocida por el organismo, no hubo personas heridas y la situación se encontraba controlada.

Más allá de los hechos recientes, la Defensoría señaló que la situación de seguridad en Cajibío ya había sido advertida de manera reiterada. El organismo recordó las Alertas Tempranas 007 y 036 de 2023 y, más recientemente, el Informe de Seguimiento 008 de 2026 a la Alerta Temprana 007-23.



En este último documento, la Defensoría había advertido sobre un deterioro de las condiciones de seguridad y afectaciones a la población civil. Entre los factores identificados mencionó los hostigamientos y el uso de artefactos explosivos lanzados desde drones.

Ante este panorama, el organismo hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que cesen las acciones que ponen en riesgo a la población civil y respeten las normas del derecho internacional humanitario, particularmente los principios de distinción, precaución y proporcionalidad.

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También pidió a las autoridades nacionales y territoriales fortalecer las medidas de prevención y protección frente a los riesgos que han sido advertidos en las Alertas Tempranas y atender oportunamente las recomendaciones formuladas por la entidad.