ProPacífico anuncia $220.000 millones para recuperar educación, salud y energía tras el terremoto

La recuperación de la Institución Educativa Nuevo Latir avanza con el respaldo del sector privado, como parte de las acciones emprendidas en Cali luego del terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

ProPacífico y la Fundación Bancolombia unieron esfuerzos para intervenir la infraestructura de este colegio, con el objetivo de generar las condiciones necesarias para que los estudiantes afectados por la emergencia puedan regresar a las aulas y retomar su proceso educativo.

El apoyo hace parte de una estrategia más amplia anunciada por ProPacífico apenas diez días después del movimiento telúrico. La organización destinó $220.000 millones para contribuir a la recuperación de infraestructura y servicios esenciales en los sectores de educación, salud y energía en el Valle del Cauca.

Apartamentos afectados por terremoto de 7.4 en Colombia AFP

María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, destacó que “desde el día del terremoto, el sector privado vallecaucano ha acompañado a la Alcaldía de Cali, en la atención de la emergencia y, posteriormente, en las acciones encaminadas a la recuperacióneste respaldo se ha traducido en la entrega de insumos en especie, el apoyo a los albergues y el acompañamiento a las familias durante la transición hacia hoteles”.



Uno de los siguientes pasos es precisamente recuperar espacios educativos afectados. Entre ellos se encuentra el Nuevo Latir, institución considerada representativa para la comunidad caleña y que ahora será objeto de un proceso de rehabilitación.

Para las autoridades y las organizaciones involucradas, recuperar el colegio no significa únicamente reparar una infraestructura. También representa restablecer un espacio de encuentro y garantizar que niños, niñas y adolescentes puedan volver a su rutina escolar con mayor seguridad y normalidad.