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Blu Radio  / Nación  / Presidente De La Espriella anuncia nuevas medidas para familias afectadas por terremoto en Cali

Presidente De La Espriella anuncia nuevas medidas para familias afectadas por terremoto en Cali

El presidente anunció la creación de una gerencia para la reconstrucción espiritual y emocional para las comunidades afectadas.

Presidente De La Espriella anuncia nuevas medidas para familias afectadas por terremoto en Cali
Presidente Abelardo De La Espriella.
Foto: Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de sept, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella llegó este sábado al barrio Cuarto de Legua, en el sur de Cali, para escuchar de primera mano las preocupaciones de las familias damnificadas por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

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Durante el encuentro participaron el alcalde de Cali, Alejandro Eder, representantes de distintos sectores y habitantes de la zona, quienes expusieron las principales dificultades que enfrentan luego de la emergencia.

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El alcalde Alejandro Eder señaló que el presidente escuchó las inquietudes de habitantes de los estratos 3, 4 y 5, y anunció que se estudiarán medidas y programas especiales para atender las necesidades de estas comunidades.

“Hoy tuvimos un encuentro con los damnificados de distintos sectores, especialmente aquí en el barrio Cuarto de Legua. El presidente escuchó algunas de las inquietudes que tienen los habitantes, especialmente de estratos 3, 4, 5, inclusive de estrato 6, que de la noche a la mañana perdieron todo su patrimonio. Se van a tomar medidas y programas especiales entre lo público y lo privado que van a facilitar la reconstrucción, no solo edificios, sino de barrios enteros”, dijo Eder.

Cuarto de Legua es uno de los sectores más afectados. Aunque un edificio colapsó durante el terremoto, las autoridades han realizado evaluaciones en más de 20 edificaciones. Algunas de estas estructuras deberán ser demolidas debido a los daños ocasionados.

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Durante su visita, el presidente también anunció la creación de una gerencia para la reconstrucción espiritual y emocional de las comunidades afectadas. La iniciativa, que contará con el acompañamiento de la primera dama, busca fortalecer el apoyo a las familias mediante talleres de duelo que serán desarrollados en los diferentes barrios afectados por la emergencia.

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En cuanto a los subsidios destinados a las familias damnificadas, el alcalde Eder aseguró que el proceso avanza de manera positiva y confirmó que ya fueron firmados todos los documentos necesarios entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Cali.

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