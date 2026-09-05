Firmantes de paz en Cauca denuncian ataque armado y exigen protección urgente

Un nuevo ataque armado contra firmantes del Acuerdo de Paz fue denunciado por el Consejo Nacional de Reincorporación en el departamento del Cauca. Hombres armados ingresaron hacia las 7:40 de la noche del jueves al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Aldemar Galán, ubicado en El Estrecho, Patía, y habrían amarrado a un agente encargado de la seguridad de la comunidad y hurtado el vehículo asignado a su protección.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Reincorporación – Componente Comunes (CNR-C), los responsables serían, presuntamente, integrantes de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc. El hecho generó temor entre los firmantes de paz y sus familias, quienes permanecen en este espacio creado tras la firma del Acuerdo Final de 2016 para facilitar el tránsito de los excombatientes hacia la vida civil.

Firmantes de paz de la Asociación Nacional Agropecuaria Desde el Llano - ASONALL.

El Consejo cuestionó además que el ETCR continúa sin un sistema de vigilancia que fue ordenado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) hace más de dos años. Según la denuncia, mediante una Resolución expedida en junio de 2024, la entidad dispuso la instalación de esta medida de seguridad, pero hasta ahora no se ha implementado.

La organización aseguró que la comunidad ha consultado en varias oportunidades por el avance del proceso, sin obtener respuestas concretas. Para el CNR-C, el nuevo ataque evidencia los riesgos que enfrentan los firmantes mientras las medidas de protección continúan pendientes.



Ante esta situación, el Consejo pidió al Gobierno Nacional garantizar protección inmediata para los habitantes del ETCR Aldemar Galán mientras se instala el sistema de vigilancia. También exigió que se implemente de manera definitiva la medida ordenada por la UNP, se explique por qué no se ha cumplido la resolución y se adelante una investigación para identificar a los responsables del ataque.

La denuncia se da en medio de un escenario de violencia que continúa afectando a quienes dejaron las armas tras el Acuerdo de Paz, pues ya son 513 firmantes asesinados desde 2016.